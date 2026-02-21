El sueño del llamado “arquitecto de Dios” finalmente se hizo realidad. A casi cien años de la muerte de Antoni Gaudí, atropellado el 10 de junio de 1926 en Barcelona, la cruz blanca que imaginó para coronar la Sagrada Familia ya luce en lo más alto de la torre principal.

La estructura, de 17 metros de altura, fue diseñada en cerámica siguiendo la técnica del trencadís, sello inconfundible del modernismo catalán. Está compuesta por 15.000 piezas en distintos tonos de blanco y fue concebida para reflejar la luz del sol y brillar como una estrella sobre la ciudad.

Con esta incorporación, la basílica barcelonesa se convierte en uno de los templos más altos del mundo, relegando al segundo puesto a la Iglesia Mayor de Ulm en Alemania dentro del ranking de alturas.

La Sagrada Familia alcanzó su punto más alto y pasó a ser la iglesia más alta del mundo. (Gentileza)

Cuando Gaudí murió a los 73 años, la obra apenas mostraba la fachada del Nacimiento y una de las torres concluidas. El arquitecto confiaba en que esa parte visible estimularía donaciones para continuar el proyecto que consideraba su misión espiritual.

El desarrollo del templo no estuvo exento de controversias. Uno de los debates más intensos surgió con las esculturas de Josep Maria Subirachs en la fachada de la Pasión, cuyas figuras de estilo moderno y anguloso fueron cuestionadas por sectores artísticos catalanes que las consideraban ajenas al espíritu original de Gaudí.

La colocación de la cruz corona el denominado Año Gaudí 2026, en conmemoración del centenario de su muerte. La inauguración y bendición formal de la Torre de Jesús está prevista para el próximo 10 de junio, fecha simbólica que coincide con el aniversario de su fallecimiento.

La obra de Gaudí marcó de manera definitiva el perfil de Barcelona. Íconos como el Parque Güell, la Casa Batlló y La Pedrera forman parte de un legado que combina naturaleza, espiritualidad y arquitectura, y que cada año atrae a millones de visitantes fascinados por el genio del modernismo catalán.