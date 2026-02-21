El escándalo por presunto racismo entre Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. durante el cruce de Benfica y Real Madrid en la UEFA Champions League generó repercusiones en todo el mundo del fútbol. Uno de los pronunciamientos más contundentes fue el de Pep Guardiola.

El técnico del Manchester City, que en los últimos meses se expresó públicamente sobre distintos conflictos sociales y políticos a nivel global, fue consultado en conferencia de prensa sobre lo sucedido y dejó una definición clara:

Publicidad

“Ya lo dije antes: no es ni tu color de piel ni dónde naciste lo que nos hace mejores o peores personas. Hay mucho que hacer aún. Es la sociedad, no solo el fútbol. El racismo está en todas partes”, afirmó.

Guardiola profundizó su postura y señaló que el problema trasciende al deporte:

“Pretender que el racismo es solo por el color de la piel... El cómo te comportas es racismo; es cómo pretendes que eres mejor que los demás por muchas razones”.

Publicidad

Finalmente, al ser consultado sobre si el fútbol cuenta con herramientas suficientes para combatir este tipo de situaciones, el entrenador fue categórico:

“En las escuelas están las herramientas para combatir el racismo, no en el fútbol. Hay que pagar más a los profesores. Los profesores y los doctores tienen que ser las personas más importantes de la sociedad. Hay que pagarle más a ellos, no a los entrenadores”, sentenció.

Sus declaraciones volvieron a poner el foco en el rol social del deporte y en la necesidad de un abordaje más profundo para erradicar la discriminación, en medio de un episodio que aún genera impacto en el ámbito internacional.