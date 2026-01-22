El fenómeno teatral Parque Lezama llega al streaming con Netflix

El catálogo de Netflix recibirá el próximo 6 de marzo a Parque Lezama, una producción que se perfila como uno de los grandes éxitos del año dentro del talento argentino. Esta adaptación cinematográfica nace de una obra que representó un fenómeno cultural en la cartelera porteña, logrando funciones agotadas y un vínculo emocional inquebrantable con el público mediante el "boca en boca".

La trama, descrita como simple pero con gran profundidad emocional, se apoya en el relato de dos personajes unidos por la amistad, sus marcadas diferencias y el inexorable paso del tiempo.

Publicidad

El pilar fundamental de la obra recae en las interpretaciones de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, quienes consolidaron una química actoral inolvidable que ahora busca trasladar su intensidad a la pantalla. La propuesta evita los grandes artificios para centrarse en la humanidad de sus protagonistas y en conflictos reales que generan identificación en todas las edades.

Mientras producciones como Intensa o la serie Machos Alfa dominan actualmente las tendencias de la plataforma, la llegada de esta historia profundamente local genera una enorme expectativa.

Publicidad

El uso de diálogos cotidianos y costumbres reconocibles garantiza una conexión inmediata con el espectador, reforzando la idea de que las historias con sello nacional tienen un lugar privilegiado en el streaming.