Filtración de video del crimen de Jeremías Monzón: denuncia y repudio

La familia de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en diciembre de 2025 en Santa Fe, ha presentado una denuncia formal tras la viralización del video que registra el ataque en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El material, que formaba parte de la evidencia en el expediente judicial, comenzó a circular masivamente en grupos de WhatsApp y Telegram, lo que motivó al abogado de la querella, Bruno Rugna, a exigir una investigación interna para determinar cómo se filtró la secuencia desde el ámbito institucional. Según Rugna, el video “solo debía estar en poder de la Justicia” y su difusión representa una grave vulneración de la dignidad de la víctima.

El letrado no descarta que la difusión haya tenido un origen relacionado con los sospechosos: “Tenemos una línea de investigación y no descartamos ninguna hipótesis, pero que también sabemos que podrían haberlo enviado los mismos autores, quienes estuvieron con el material en mano varios días hasta que fueron capturados”.

Además, advirtió que quienes reenvían el video pueden incurrir en responsabilidad penal y pidió a la sociedad evitar replicar imágenes de extrema violencia. Por este hecho, familiares y amigos convocaron a una movilización frente a la cancha de Colón para presionar por avances en la investigación y demandar una custodia de pruebas más estricta.

El crimen ocurrió el pasado 18 de diciembre, aunque el cuerpo fue hallado el día 22 frente a la rotonda del estadio de Colón, en el acceso al barrio Chalet,. La autopsia determinó que Jeremías recibió más de veinte lesiones cortopunzantes.

Por el homicidio fueron identificados tres menores de edad: dos de 14 años, que son no punibles y permanecen en libertad, y una joven de 16 años imputada por homicidio triple agravado, quien cumple prisión en un centro de menores en Rosario,.

Ante la conmoción, el gobernador Maximiliano Pullaro señaló que estos hechos “generan dolor y repudio en la sociedad". El mandatario insistió en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad, afirmando que “No podemos evaluar que un chico de 14 o 15 años no comprende las acciones que va a llevar adelante. Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”.