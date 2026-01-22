Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop para defender a Maduro

El enfrentamiento entre Fernando Carrillo y Catherine Fulop ha escalado a un nivel crítico tras la reciente detención de Nicolás Maduro. El actor, quien es uno de los artistas que más ha defendido públicamente el régimen venezolano, manifestó su indignación contra los colegas que celebraron la noticia, señalando directamente a su exesposa. Fulop, por su parte, intentó desestimar el conflicto manifestando: "No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. A cada cochino le llega su 3 de enero”.

Sin embargo, Carrillo, quien estuvo en pareja con la actriz durante casi seis años, respondió este jueves 22 de enero en el programa La Mañana de Moria (El Trece) con declaraciones que generaron un repudio generalizado.

Sobre la trayectoria de Fulop, el actor sentenció: "Yo le deseo lo mejor, me queda el recuerdo de que junto a mí hizo 'Abigaíl', la telenovela más exitosa de su vida. Después de eso, no hizo ninguna. Salió bailando y burlándose de todas las personas que murieron ese 3 de enero y no sabe lo que está pasando aquí".

La situación se tornó más agresiva cuando Carrillo lanzó una advertencia sobre la privacidad de la actriz: "Le digo a esa señora que para no sacar algunos videítos que tengo por ahí, que deje de hablar de mi, bien o mal. Aunque los video que yo pudiera sacar de Catherine se ve divina".

Lejos de suavizar su postura, el actor redobló el ataque calificándola de "vende patria" y exigiendo su silencio bajo amenaza: "La señora Sabatini es una vende patria. Que se ubique y se dedique a trabajar por su país y por su familia. Soy un caballero pero si vuelve a hablar de mí, voy a publicar todos esos videos". Finalmente, Carrillo cerró su intervención ratificando lo que fue interpretado como una intimidación directa: "Es muy linda pero medio corta, no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta".