La argentina "Belén" se queda en el camino: Conoce la lista completa de nominados a los Oscar 2026

La temporada de premios cinematográficos alcanza su punto culminante con el anuncio de los nominados a la 98.ª edición de los Premios Oscar, que honrará lo mejor del cine estrenado en 2025. La ceremonia tendrá lugar el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, y será transmitida en vivo para Estados Unidos por ABC.

Por segundo año consecutivo, Conan O’Brien será el maestro de ceremonias, prometiendo una noche con su estilo característico de humor ingenioso y respetuoso. La producción estará a cargo de Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes se encargarán de darle ritmo y espectáculo a una gala que incluirá 24 categorías, desde las actuaciones más destacadas hasta los logros técnicos esenciales de la industria.

Publicidad

Las películas que dominan las nominaciones

La competencia este año es notablemente reñida, con varias producciones repitiendo su nombre en múltiples rubros.

“Pecadores” (dirigida por Ryan Coogler) y “Una batalla tras otra” (de Paul Thomas Anderson) se perfilan como las grandes favoritas, liderando las nominaciones en categorías clave como Mejor Película, Dirección, Fotografía, Montaje y Sonido.

“Frankenstein” (con una destacada interpretación de Jacob Elordi) y “Marty Supremo” (de Josh Safdie, protagonizada por Timothée Chalamet) también demuestran su fuerza técnica y artística con múltiples reconocimientos.

“Valor sentimental”, del noruego Joaquim Trier, emerge como un fuerte contendiente internacional, compitiendo tanto en Mejor Película como en Mejor Película Internacional.

Nominados en las categorías principales

Mejor Película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una batalla tras otra

El agente secreto

Valor sentimental

Pecadores

Sueños de trenes

Mejor Dirección

Chloe Zhao – Hamnet

Josh Safdie – Marty Supremo

Paul Thomas Anderson – Una batalla tras otra

Joaquim Trier – Valor sentimental

Ryan Coogler – Pecadores

Mejor Actor Protagonista

Timothée Chalamet – Marty Supremo

Leonardo DiCaprio – Una batalla tras otra

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B. Jordan – Pecadores

Wagner Moura – El agente secreto

Mejor Actriz Protagonista

Jesse Buckley – Hamnet

Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson – Song Sung Blue

Renata Reinsve – Valor sentimental

Emma Stone – Bugonia

Mejor Película Animada

Arco

Elio

Las guerreras K-Pop

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Categorías internacionales y técnicas

La sección de Mejor Película Internacional presenta un panorama diverso, con cintas provenientes de Brasil (El agente secreto), Noruega (Valor sentimental), Palestina (Sirat) y el conmovedor documental The Voice of Hind Rajab.

Publicidad

En los rubros técnicos, se destacan las nominaciones para blockbusters como “Avatar: Fuego y Ceniza” y “Jurassic World: Renace” en Efectos Visuales, mientras que la precisión sonora de “F1” y la atmósfera de “Frankenstein” compiten en Mejor Sonido.

La icónica compositora Diane Warren podría finalmente llevarse su tan ansiada estatuilla en Mejor Canción Original con “Dear Me” de la película Relentless, tras numerosas nominaciones previas.

Publicidad

Lo que se Viene

Con una lista de nominados que equilibra el cine de autor con producciones de gran escala, actuaciones veteranas con talento emergente, la 98.ª edición de los Oscar promete una noche de celebración llena de sorpresas. Todos los ojos estarán puestos en el Dolby Theatre el 15 de marzo para descubrir quiénes se alzarán con el máximo honor de la industria cinematográfica mundial.

La lista completa de nominados para todas las 24 categorías está disponible en el sitio oficial de los Premios de la Academia.