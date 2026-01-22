Un café ubicado en Capital fue víctima de un robo exprés cuando aún no había comenzado su jornada laboral de este jueves 22 de enero. El hecho ocurrió apenas diez minutos antes del horario habitual de apertura, previsto para las 8 de la mañana, en un local que funciona desde hace un año y tres meses en la zona de Circunvalación, antes de Ignacio de la Roza.

Según se informó, el comercio fue el último local del edificio que faltaba ser blanco de un robo. El ingreso no se produjo mediante la rotura de vidrios blindex, sino a través de la cerradura, que fue violentada. En el lugar no hay tela metálica ni contaba con seguridad privada al momento del hecho.

Publicidad

El ladrón actuó solo y con extrema rapidez. Vestía una remera negra de manga corta y una bermuda. En apenas 20 segundos logró sustraer un celular utilizado para la toma de pedidos, una notebook y una suma de $15.000 correspondiente a la caja chica.

Tras cometer el robo, el autor se dio a la fuga sin ser interceptado. El local no había abierto sus puertas y no había personal atendiendo al público al momento del asalto, por lo que no hubo heridos. Por el momento, efectivos policiales trabajan para dar con el delincuente.