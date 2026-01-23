El fin del mito: Ashton Kutcher reveló la verdad sobre que no se baña

Ashton Kutcher ha decidido enfrentar las versiones virales que, durante años, cuestionaron sus hábitos de higiene personal. El actor aclaró que estos rumores, que también involucraron a su pareja Mila Kunis, surgieron a raíz de frases sacadas de contexto sobre sus rutinas cotidianas. A través de declaraciones recientes, el artista buscó ordenar el relato y poner fin a lo que calificó como un chiste global e insólito de Hollywood.

El origen de la especulación se encuentra en entrevistas donde la pareja comentó, en un tono distendido, que no veían necesario bañarse diariamente si no existía una razón concreta, como haber transpirado o ensuciado.

Esta reflexión doméstica fue recortada y amplificada en las redes sociales, instalando la idea exagerada de que nunca se aseaban, lo que generó una ola de memes y comentarios irónicos. Kutcher admitió que el tema se le fue de las manos y que subestimó cómo una charla informal sobre hábitos familiares podía transformarse en una etiqueta difícil de despegar.

En su aclaración, el actor detalló que su postura siempre estuvo vinculada al cuidado de la piel y a no abusar de jabones fuertes, una práctica que incluso recomiendan algunos especialistas para proteger la salud cutánea.

Asimismo, enfatizó que tanto él como Kunis sí se bañan, y señaló que la higiene cumple un papel fundamental en el bienestar físico y mental. Kutcher utilizó un tono irónico al referirse al asunto, reconociendo que la forma en que se expresó inicialmente dio lugar a lecturas forzadas. Finalmente, el episodio dejó ver cómo una idea simplificada puede instalarse en la cultura digital incluso sin tener un sustento real.