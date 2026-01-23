Personal de la Brigada de Investigaciones Sur D-5 de la Policía de San Juan logró recuperar una motocicleta robada en el departamento Rawson, en el marco de una investigación por un hecho denunciado a fines de 2025.

Se trata de una Honda Wave 110, que había sido sustraída el 25 de noviembre de 2025 y cuya denuncia fue radicada en la Comisaría 25ª. El rodado fue localizado en calle Salta, entre Israel y Patagonia, durante un procedimiento llevado adelante por efectivos de la brigada.

En el lugar se identificó al poseedor del vehículo, Castro, de 27 años, con domicilio en Villa Lliver, Rawson, quien quedó a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que interviene en la causa para determinar su responsabilidad en el hecho.

Tras las actuaciones judiciales correspondientes, se informó que la motocicleta será restituida a su legítimo propietario, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente las circunstancias del robo.