Caramelo casero rápido y fluido sin que se endurezca
Preparar caramelo casero en unos 15 minutos es sencillo si tenés azúcar, agua y un poco de jugo de limón o vinagre, y si respetás una técnica básica para evitar que se endurezca o cristalice al enfriarse.
Ingredientes
200 g de azúcar
3 cucharadas de agua
1 cucharada de jugo de limón o vinagre (ayuda a evitar que cristalice)
50 ml de agua caliente (truco para mantenerlo fluido)
Preparación paso a paso
Mezclá el azúcar y el agua en una cacerola de fondo grueso.
Llevá a fuego medio sin revolver con cuchara: si hace falta, mové suavemente la cacerola para humedecer todo el azúcar de manera pareja. Cuando comience a hervir y el azúcar se funda, agregá el jugo de limón o vinagre—esto ayuda a prevenir la cristalización.
Dejá cocinar hasta que el azúcar adquiera un color ámbar dorado y retiralo del fuego justo antes de que se oscurezca demasiado.
El secreto: fuera del fuego, agregá el agua caliente en hilo con cuidado y mezclá suavemente. Esto le da al caramelo una textura más fluida y estable, evitando que se ponga duro al enfriar.
Si hace falta, calentá unos segundos a fuego bajo para integrar mejor.
Consejos
No revolver con cuchara mientras se cocina el azúcar para reducir la cristalización.
Usá una cacerola limpia y seca para mejores resultados.
Prepará el agua caliente antes de empezar, ya que el caramelo pasa de punto rápido.
Este caramelo fluido es ideal para cubrir flanes, budines, helados o frutas, y al modificar la cantidad de agua caliente podés ajustar su textura según lo que necesites en tu receta.