Caramelo casero rápido y fluido sin que se endurezca

Aprendé a preparar caramelo casero en solo 15 minutos con ingredientes básicos y un truco clave para que quede líquido y suave, ideal para flanes, postres o toppings, sin cristalizar ni endurecer al enfriar.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El caramelo se hace en forma rápida en casa. (Imagen ilustrativa)

Preparar caramelo casero en unos 15 minutos es sencillo si tenés azúcar, agua y un poco de jugo de limón o vinagre, y si respetás una técnica básica para evitar que se endurezca o cristalice al enfriarse.

Ingredientes

  • 200 g de azúcar

  • 3 cucharadas de agua

  • 1 cucharada de jugo de limón o vinagre (ayuda a evitar que cristalice)

  • 50 ml de agua caliente (truco para mantenerlo fluido)

Preparación paso a paso

  1. Mezclá el azúcar y el agua en una cacerola de fondo grueso.

  2. Llevá a fuego medio sin revolver con cuchara: si hace falta, mové suavemente la cacerola para humedecer todo el azúcar de manera pareja. Cuando comience a hervir y el azúcar se funda, agregá el jugo de limón o vinagre—esto ayuda a prevenir la cristalización. 

  3. Dejá cocinar hasta que el azúcar adquiera un color ámbar dorado y retiralo del fuego justo antes de que se oscurezca demasiado. 

  4. El secreto: fuera del fuego, agregá el agua caliente en hilo con cuidado y mezclá suavemente. Esto le da al caramelo una textura más fluida y estable, evitando que se ponga duro al enfriar.

  5. Si hace falta, calentá unos segundos a fuego bajo para integrar mejor. 

Consejos

  • No revolver con cuchara mientras se cocina el azúcar para reducir la cristalización. 

  • Usá una cacerola limpia y seca para mejores resultados.

  • Prepará el agua caliente antes de empezar, ya que el caramelo pasa de punto rápido.

Este caramelo fluido es ideal para cubrir flanes, budines, helados o frutas, y al modificar la cantidad de agua caliente podés ajustar su textura según lo que necesites en tu receta.

