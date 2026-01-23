El intendente de Pocito, Fabián Aballay, realizó un pedido formal a la Provincia de San Juan para reforzar la seguridad en el departamento, en el marco de una serie de hechos delictivos registrados en las últimas semanas. La gestión se concretó durante una reunión con autoridades del área de Seguridad, donde se expuso la situación actual del distrito y se planteó la necesidad de profundizar medidas preventivas, tanto en zonas urbanas como rurales.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que el objetivo del encuentro fue transmitir de manera directa la preocupación existente en distintos sectores de la comunidad. “Mantuvimos una reunión con la subsecretaria de Seguridad para plantear la situación que atraviesa el departamento, vinculada a hechos delictivos recientes, y ponernos a disposición para colaborar en todo lo necesario a fin de recuperar la tranquilidad en los barrios”, expresó a DIARIO HUARPE el jefe comunal.

Entre los puntos centrales del planteo se incluyó la puesta en funcionamiento de una sede de policía rural ya finalizada. “Uno de los pedidos estuvo relacionado con el cuidado de los sectores rurales, para lo cual existe una base construida en un terreno donado por un productor del departamento, que aún no cuenta con personal asignado”, explicó Aballay, al remarcar la importancia estratégica de esa dependencia para una zona con amplia extensión productiva.

Otro de los ejes abordados fue la ampliación del sistema de videovigilancia. “Solicitamos la colocación de más cámaras de seguridad, cuya ubicación será definida por la Policía, y se nos informó que ya se instalaron nuevas cámaras en sectores considerados conflictivos”, indicó el intendente, en referencia a acciones ya iniciadas por la Provincia.

El tercer reclamo estuvo vinculado al recurso humano y la operatividad. “Planteamos la necesidad de sumar más efectivos a las dependencias policiales del departamento y contar con mayor acompañamiento para poner en funcionamiento los móviles comunales que aporta el municipio”, sostuvo Aballay, al detallar que los municipios proveen vehículos, choferes y combustible, pero requieren mayor presencia policial para cubrir las distintas cuadrículas.

En ese contexto, el intendente también vinculó la demanda de seguridad con el crecimiento demográfico del departamento. “Pocito ha tenido un crecimiento poblacional sostenido, superando hoy los 75 mil habitantes, lo que genera nuevas demandas y desafíos en materia de prevención”, afirmó.

Palabra policial

En paralelo, desde la Policía de San Juan se informó que se vienen desarrollando operativos preventivos en distintos departamentos de la provincia. “Se están llevando a cabo operativos Barrio Seguro y acciones de prevención durante las 24 horas, con presencia nocturna sostenida en zonas consideradas conflictivas”, señaló el comisario mayor Sebastián Romero.

El jefe policial precisó que estos procedimientos se realizan todas las noches y cuentan con la participación de distintas direcciones. “Se trata de operativos de acción rápida, integrados por efectivos de infantería, personal en bicicleta, móviles policiales y áreas de investigación, con resultados positivos”, indicó. Además, detalló que el promedio de contraventores identificados por noche oscila entre 40 y 50 personas, quienes son trasladadas a las sedes correspondientes en caso de infracciones o pedidos de captura.