Una repentina tormenta de granizo afectó este miércoles a zonas productivas de los departamentos de Zonda e Iglesia, lo que motivó un inmediato operativo de evaluación por parte del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan. Equipos técnicos trabajan desde ayer en el relevamiento de los daños provocados por el fenómeno, con especial foco en la actividad agrícola.

De acuerdo al informe emitido por la Dirección de Contingencias Climáticas, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, se registró la caída de granizo de tamaño mediano, una condición que suele generar perjuicios significativos en los cultivos. En paralelo, en el departamento de Zonda se reportó granizo de menor tamaño, aunque igualmente riesgoso para la producción.

La prioridad del operativo es determinar la magnitud del impacto tanto en infraestructura pública y viviendas como, de manera crítica, en los sistemas productivos agrícolas de la región. Técnicos especializados recorren fincas y zonas rurales para cuantificar pérdidas y establecer posibles asistencias.

Desde el área de Producción advirtieron que este tipo de eventos climáticos extremos representan una amenaza directa para la economía local, altamente dependiente de actividades sensibles a las condiciones meteorológicas. El granizo, incluso cuando es pequeño, puede provocar daños severos en viñedos, frutales y hortalizas, comprometiendo cosechas enteras en cuestión de minutos.