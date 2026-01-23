Viajaba en moto, se cayó al canal y el agua se llevó el vehículo

Un joven de 28 años, oriundo de Zonda, protagonizó un dramático episodio en el departamento San Martín al caer con su vehículo a un canal de riego. El incidente ocurrió cuando el motociclista no advirtió la presencia del cauce de agua al llegar a una intersección, lo que derivó en la caída.

Según lo reportado por Radio 5 San Juan, una vecina que circulaba por el lugar observó el accidente y alertó rápidamente a la Unidad Operativa Dos Acequias. Gracias al rápido accionar de los efectivos policiales, el hombre pudo ser rescatado aproximadamente 500 metros río abajo del punto del impacto, específicamente en la zona de las calles Laprida y Florida.

Tras el salvamento, una ambulancia se presentó en el lugar para asistir al conductor, quien se encontraba consciente y presentaba un buen estado general de salud. De acuerdo con fuentes policiales, el joven no sufrió lesiones de gravedad.

A pesar de que el motociclista resultó ileso, la suerte del rodado fue distinta. La motocicleta Motomel 110cc en la que se desplazaba fue arrastrada por la fuerte corriente del canal y, hasta el momento, las autoridades no han logrado localizar el vehículo.