El fiscal general de Bolivia asegura que no hay ninguna notificación de Interpol contra Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, negó hoy que Interpol haya activado un aviso azul contra el ex presidente Evo Morales, en contra de lo declarado apenas unas horas antes el fiscal de La Paz, William Alave, que había indicado que existía una notificación para al menos una decena de países.



La información sobre la supuesta notificación había sido dada esta semana por el propio Morales, que se asiló en México este mes luego de que la cúpula militar lo obligara a renunciar en medio de protestas por presunto fraude en elecciones celebradas en octubre.



"Hemos confirmado, a través de Interpol, que no se ha expedido ninguna notificación azul", aclaró en rueda de prensa el fiscal general, quien recordó que el aviso azul tiene como principal objetivo "ubicar el paradero de una persona".



"Nosotros tenemos conocimiento de la ubicación del señor Morales", añadió, según consigna la agencia de noticias Europa Press.



Lanchipa afirmó que el fiscal del departamento de La Paz realizó un comentario sobre "la declaración de otra persona", no en referencia al caso abierto contra Morales, aún en fase preliminar.



El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía tiene pendiente analizar las grabaciones en las que Morales supuestamente instiga actos de violencia durante las protestas en su contra por presunto fraude en las elecciones del 20 de octubre.