La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retomará este miércoles el calendario de pagos para las prestaciones y beneficios de junio de 2023. Después del fin de semana largo, se otorgará un bono de $15.000 a los jubilados y un extra para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Además, a partir del lunes 26 de junio, se podrá cobrar el fondo de desempleo, el cual está dirigido a aquellas personas que hayan trabajado en relación de dependencia y fueron despedidas sin causa justa.

La prestación por desempleo es un beneficio que oscila entre un mínimo de $24.440 y un máximo de $40.733 para aquellas personas que se encuentran desempleadas. Los valores se calculan en base con los ingresos y los meses trabajados, tomando en cuenta los aportes realizados durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años reciben el beneficio durante seis meses adicionales.

Durante el período en que se recibe esta prestación, se puede acceder a otras asignaciones familiares y a la obra social a la que se estaba afiliado. Además, el tiempo en el que se cobra la prestación se contabiliza como antigüedad para fines previsionales.

El beneficio está dirigido a aquellas personas que fueron despedidas de un trabajo en relación de dependencia sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador. En el caso de los empleados permanentes, se requiere haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Por otro lado, los empleados eventuales y/o de temporada deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año antes de finalizar su trabajo.

Sin embargo, hay ciertas personas que no pueden acceder al Fondo de Desempleo de Anses, como aquellas que no hayan realizado aportes al Fondo Nacional de Empleo, quienes perciban prestaciones previsionales (excepto pensiones directas o derivadas de carácter contributivo), beneficiarios de programas no contributivos, aquellos que estén bajo la modalidad de pasantías, los que perciban otra retribución o ingreso por cualquier actividad desempeñada, y quienes hayan renunciado o cesado en la relación laboral de mutuo acuerdo con el empleador o hayan optado por el retiro voluntario. Además, no podrán acceder al beneficio aquellos que pertenezcan a los regímenes de Servicio Doméstico, Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, Establecimientos Privados de Enseñanza (Ley N.º 13.047), y Personal Docente de la Educación Superior de Instituciones Universitarias Privadas reguladas por la Ley N.º 24.521.

Para inscribirse al Fondo de Desempleo, se debe presentar el DNI y la documentación que pruebe el desempleo, siendo los requisitos específicos variables según el motivo de despido. Es posible obtener más información ingresando al siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/servicio/tramitar-la-prestacion-por-desempleo. Una vez que se cuenta con la documentación necesaria, se puede solicitar un turno en Anses y presentarla de forma presencial en la oficina o acceder a la Atención Virtual utilizando el CUIL y la Clave de Seguridad Social.

Aquellas personas que deseen acceder al beneficio tienen 90 días hábiles a partir de la ruptura de la relación laboral para solicitar la prestación. De lo contrario, se descontará un día de prestación por cada día hábil transcurrido.

A continuación se muestra el calendario de pagos para la prestación por desempleo:

Documentos terminados en 0 y 1: 26 de junio.

Documentos terminados en 2 y 3: 27 de junio.

Documentos terminados en 4 y 5: 28 de junio.

Documentos terminados en 6 y 7: 29 de junio.

Documentos terminados en 8 y 9: 30 de junio.

Con el reinicio del calendario de pagos de las prestaciones y beneficios de Anses, se espera brindar el apoyo necesario a aquellos jubilados, beneficiarios de la AUH y personas desempleadas, contribuyendo así al bienestar económico de la población en general.