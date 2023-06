Fueron 14 años de entrega. 14 años para un deportista que fue artífice en poner de pie a uno de los clubes más importante de San Juan. De perfil bajo y de mucho laburo, premisa que un viejo sabio le enseñó y que hoy está en el cielo cuidándolo. Santiago "Sapo" Pérez pone fin a su etapa de rugbier para dar paso a convertirse en leyenda del mundo ovalado sanjuanino. Su despedida será el próximo sábado a las 12,30 horas en el partido de preintermedia entre Universidad y Los Tordos. En diálogo con DIARIO HUARPE repasó su trayectoria, contó sobre sus inicios y lo que para él significa la Universidad y el rugby en su vida.

¿Cómo fue tu inicio?

Empecé a los 14 años. A pesar de que mi hermano Gonzalo jugaba en el San Juan RC, elegí a la Universidad. Encontré un deporte muy lindo que me lo presentaron mis amigos. Comencé como algo recreativo; una actividad para encontrarme en el día a día y terminó siendo un estilo de vida.

¿Y el momento en el que sonó el clic, en el que dijiste que era tu deporte?

Fue a los 16 años. Encontré que el rugby era una felicidad eterna en el que me permite crecer como persona, en poder llegar a jugar en Primera y hacer un camino con esta camiseta. Las amistades y las enseñanzas de muchas personas me formaron como persona.

¿Qué recordás de tu primer partido en Primera?

Tenía 20 años cuando jugué como titular ante Los Tordos en Mendoza. Fue soñado porque ese día ganamos jugando un gran rugby. Recuerdo al "Ponchi" aconsejándome para que no entrara nervioso. Después fui pasando la posta de aquello que aprendí.

Tres momentos que disfrutaste mucho vistiendo la camiseta de la Universidad...

La primera es cualquier copa que levantamos. Están todas al mismo nivel, ya sea local, Regional, o de Seven. Siempre es lindo ganar un campeonato con el club porque es un paso más para crecer. Es un peldaño más para volverse más grande. Otro es la gente que conocí. Llevarme amistades de muchas personas que me ayudaron cuando lo necesité. Algunos ya no están y me cuidan desde otro lugar. Me dieron cariño y una vida grande. Todo eso lo encontré en la U, que para mí es un lugar maravilloso.

La tercera se dio en el 2017, la U no encontraba el rumbo. Era una situación muy difícil donde nos habíamos perdido en la historia. Sentí que debía hacer algo por el club. Quería que le fuera bien. Con el tiempo nos fuimos encontrando, comenzaron aparecer jugadores, subieron chicos con mucho talento y se armó un staff con Ricardo De Pedro y Héctor Gómez a la cabeza, en el que imprimieron una filosofía distinta que nos hizo evolucionar. En 2018 volvimos a Primera jugando un gran rugby. En 2019 logramos meternos en semifinales en un Regional después de 19 años y el cierre fue con un campeonato en el Top 8 ante un Mendoza con jugadores de mucha proyección como Rodrigo Isgro y Bautista Stávile. Después íbamos por todo, pero nos topamos con la pandemia. Al rugby sanjuanino siempre le costó generar planteles largos. A todos nos cuesta armar grupo y todo quedó trunco. Recuerdo que nos cancelaron el Top 8 a cuatro días de su inicio. Sentíamos que íbamos a ser protagonistas. Después, realizamos cuatro pretemporada en vano y tuvimos que comenzar de cero.

¿Qué significa para vos que compañeros y excompañeros te cataloguen como el "Gran Capitán"?

Me cuesta creerlo y encontrarme en ese rol. Lo hice en un momento en el que lo necesitaba. Quería ver al club crecer y tenía que esforzarme por eso. Debía contribuir para que la Universidad salga de ese momento difícil que atravesaba. Con muchas inseguridades y temores decidí asumir el compromiso. Para mí fue un trabajo en el que no sabía si estaba preparado. Afortunadamente, logramos poner a la U en el lugar donde lo demanda la historia. Estoy convencido qué vendrán más capitanes que van a seguir poniendo a la Institución bien arriba.

Tres conceptos que son muy importantes para vos

Vestuario: Para mí siempre fue un lugar muy particular en el que busqué siempre motivar a todos mis compañeros. Intenté que cada chico diera lo mejor y que tuviera conciencia que no solamente representa a un club sino a su familia y amigos. Transmití que el camarín es único y muy especial.

Rugby: Es mi vida entera. Una escuela que aprendí todo y a la que le debo todo".

Universidad: Una familia increíble. Un lugar mágico donde podés encontrar el camino para la vida. Sí necesitás alguien que te apoye o te quiera; este es el lugar.

¿Valió la pena?

Valió mucho y lo volvería hacer 10.000 veces más si tuviera la posibilidad de poder hacerlo. Tengo una esposa e hijos de fierros que me acompañaron y alentaron para que diera lo mejor de mí. Sin ellos no conseguiría nada de esto.

¿Cómo te gustaría que te recuerden como jugador?

Un flaco que dejó y dio todo. Fue lo que siempre intenté demostrar en cada entrenamiento, partido y viaje que hice con el club. Nunca quise dejarme nada. No quiero ser repetitivo, pero la Universidad me dio una vida y siempre estaré agradecido.