El Frente de Todos busca consolidar un interbloque de más de 120 diputados para ser primera minoría

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los principales referentes del Frente de Todos buscarán consolidar un interbloque de entre 121 y 125 diputados a partir del próximo 10 de diciembre, números que le permitirían superar a los 119 que ostentará Juntos por el Cambio y que le servirán para consolidarse como primera minoría de la Cámara baja, aunque no alcancen el quórum propio.



Para el nuevo oficialismo parlamentario es fundamental lograr esos acuerdos previo al inicio del período parlamentario, ya ese número es clave para encarar una negociación con Juntos por el Cambio, donde se definirán las autoridades del cuerpo, la integración de las comisiones de trabajo y bicamerales, y en aquellos organismos donde el parlamento tiene representación.



El interbloque que responderá al nuevo Poder Ejecutivo reuniría, como núcleo duro, a unos 112 diputados, provenientes de los diferentes espacios que confluyeron en la propuesta electoral del Frente de Todos.



El Frente par la Victoria sería el bloque mayoritario con unos 64 diputados (incluyendo unos 14 de La Cámpora); el Justicialismo aportaría 22; el Frente Renovador sumaría 8; Red por Argentina, conformado por ex kirchneristas y ex massistas, tendria tres; el peronismo catamarqueño, que hoy actúa como bloque independiente, acercaría otros tres, y Forja, oficialismo electo en la provincia de Tierra del Fuego, sumaría dos.



Los otros diez serían los monobloques de los porteños Pino Solanas (Proyecto Sur); Itaí Hargman (Patria Grande) y Victoria Donda (Somos); los sanjuaninos del partido bloquista y de Todos por San Juan, Graciela Caselles y Walter Allende; la salteña del Partido del Trabajo y del Pueblo, Lia Caliva; la chubutense de Trabajo y Dignidad, Rosa Muñoz; el misionero del Frente Agrario y Social, Héctor Barbaro; el bonaerense del Movimiento Evita, Leonardo Grosso, y el cordobés del Partido Solidario, Eduardo Fernández.



Si bien algunos de estos últimos podrían integrarse en el Frente para la Victoria, lo más probable es que intenten mantener sus identidades, porque muchos de ellos pertenecieron y luego se alejaron siendo muy críticos del kirchnerismo durante los últimos años del mandato de Cristina Fernández.



Desde esa base, la bancada del Frente de Todos buscará ampliar su número al sumar en un interbloque a las seis bancas del Frente Cívico de Santiago del Estero y a las tres del Frente de la Concordia Misionero, cuyos gobernadores en la campaña electoral mostraron sintonía con Alberto Fernández; y cuentan con el antecedente de haber sido parte de los interbloques kirchneristas hasta 2015.



Sumados estos 121 diputados, y descontando la posibilidad lógica de poder sumar a los 119 integrantes de Juntos por el Cambio, al nuevo oficialismo le quedarán sólo 7 para alcanzar el quórum de 129 diputados para habilitar la sesión o votar las leyes.



De todos modos, el oficialismo no tendría que tener problema porque hay 10 que son de extracción peronista y que en algún momento de los 12 años de gobiernos kirchneristas formaron parte del oficialismo, como los 3 bonaerenses que compitieron por Consenso Federal (Graciela Camaño, Eduardo Bucca y Alejandro Rodríguez); y los cuatro legisladores del peronismo cordobés, dos puntanos que responden a Adolfo Rodríguez Saa, y el salteño referenciado con el gobernador Juan Manuel Urtubey.



Sin embargo, Camaño dijo hoy, en declaraciones radiales que Consenso Federal "no se vinculará al kirchnerismo", en referencia al lugar que ocupará el bloque de Roberto Lavagna en el Congreso.



"Vamos a conformar un bloque distinto, no esperen que nos vinculemos al kirchnerismo", afirmó la diputada nacional, que logró su reelección, en declaraciones a radio La Red.



A esos 10 diputados apuntará el Frente de Todos para intentar consolidar su interbloque, aunque por los antecedentes políticos que los llevaron a alejarse del kirchnerismo, dificílmente acepten sumarse al armado formal, lo que no implica que puedan aportar a la sanción de determinadas leyes.



Por fuera del peronismo, quedan los dos socialistas santafesinos y un independiente mendocino que hasta ayer militaron la campaña presidencial de Lavagna; los dos diputados de la izquierda, el representante del gobierno provincial de Neuquen y el de la fuerza que encabeza el Ejecutivo rionegrino.