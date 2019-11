El Frente de Todos celebra el ´Día de la Militancia y premia a dirigentes nacionales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Frente de Todos realizará mañana un encuentro en el barrio de San Cristóbal donde se espera la asistencia del presidente electo, Alberto Fernández, con el fin de distinguir a dirigentes nacionales por el "Día de la Militancia".



La cita será en el "Espacio Cultural Crece desde el Pie", ubicado en Constitución 2302, a las 19, y entre los premiados figuran desde dirigentes sindicales, como Héctor Daer, hasta referentes de derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, informaron los organizadores a Télam.



También serán premiados ex funcionarios, como Roberto Feletti, Rafael Bielsa y Eduardo Valdes; y ex legisladores como Lorenzo Pepe, Jorge Rivas y otros referentes políticos.



En tanto, la entrega de los premios estará a cargo de personalidades cuyos nombres resuenan como posibles integrantes del futuro gabinete de Fernández, entre ellos, Gustavo Béliz, Claudio Moroni, Daniel Arroyo, Jorge Arguello, y Leandro Santoro.



El centro cultural es dirigido por el cineasta Claudio Posse y está previsto realizar una fiesta en la calle hasta la medianoche (día 17, cuando se celebra el Día de la Militancia) con músicos, stand up y fuegos arficiales.



El peronismo celebra el "Día de la Militancia" en conmemoración del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que el ex presidente Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras 18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como Revolución Libertadora, que tuvo lugar en septiembre de 1955.