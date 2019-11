El Frente de Todos celebra el "Día de la Militancia" y premia a dirigentes nacionales

El Frente de Todos realiza hoy un encuentro en el barrio porteño de San Cristóbal, donde se espera la asistencia del presidente electo, Alberto Fernández, con el fin de distinguir a dirigentes nacionales por el "Día de la Militancia".



La cita será en el "Espacio Cultural Crece desde el Pie", ubicado en Constitución 2302, a las 19, y entre los premiados figuran desde dirigentes sindicales, como Héctor Daer, hasta referentes de derechos humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, informaron los organizadores a Télam.



También serán premiados ex funcionarios, como Roberto Feletti, Rafael Bielsa y Eduardo Valdes; y ex legisladores como Lorenzo Pepe, Jorge Rivas y otros referentes políticos.



En tanto, la entrega de los premios estará a cargo de personalidades cuyos nombres resuenan como posibles integrantes del futuro gabinete de Fernández, entre ellos, Gustavo Béliz, Claudio Moroni, Daniel Arroyo, Jorge Arguello y Leandro Santoro.



El centro cultural es dirigido por el cineasta Claudio Posse y está previsto realizar una fiesta en la calle hasta la medianoche (día 17, cuando se celebra el Día de la Militancia) con músicos, stand up y fuegos artificiales.



El peronismo celebra el "Día de la Militancia" en conmemoración del 17 de noviembre de 1972, fecha en el que el ex presidente Juan Domingo Perón volvió a la Argentina tras 17 años de exilio y proscripción, luego del golpe de Estado que lo derrocó en 1955.