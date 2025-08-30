La Liga Sanjuanina de Fútbol decidió suspender la octava fecha del Clausura de Primera División y el Apertura de la Primera B debido a las adversas condiciones meteorológicas que afectan a la provincia. Esta determinación, comunicada oficialmente por la entidad deportiva, afecta a todos los encuentros programados para este fin de semana, tanto para el día sábado como para el domingo. La organización deportiva ya ha establecido una nueva programación para los encuentros que no se podran llevar a cabo este fin de semana, confirmando que la actividad se reanudará el próximo martes.

El anuncio de la suspensión, difundido a través de un comunicado oficial del organismo que rige la disciplina en el ámbito local, detalló la reprogramación de los partidos de la máxima categoría. Se confirmó que los encuentros se disputarán el próximo martes 2 de septiembre. Los horarios establecidos son a las 14 horas para los partidos de Cuarta División y a las 16 horas para la Primera A.

Por último, en cuanto a la B Local, se espera una resolución sobre el día en que se reprogramará la fecha.