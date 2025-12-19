El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Legislatura provincial transcurrió, en líneas generales, sin mayores sobresaltos para el oficialismo. Sin embargo, una votación en particular dejó una señal política que no pasó inadvertida: la confluencia de todo el arco peronista, incluidos sectores que venían acompañando sistemáticamente al Gobierno, y que por primera vez en mucho tiempo actuaron en bloque.

Luego de la aprobación del proyecto en general, el recinto avanzó con la discusión en particular de algunos artículos. Fue allí donde el debate se tensó para el oficialismo, cuando la diputada peronista Marisa López expuso objeciones a la modificación del artículo 135 del Código Tributario. Según argumentó, el cambio propuesto implicaba un perjuicio para los pequeños productores, al tiempo que beneficiaba a los contribuyentes de mayor escala.

El planteo abrió una instancia de negociación que derivó en un cuarto intermedio. Durante ese lapso, López mantuvo conversaciones con el vicegobernador Fabián Martín y el diputado Enzo Cornejo, en un intento por acercar posiciones y evitar una votación que pudiera alterar el resultado previsto. Sin embargo, no hubo acuerdo y el oficialismo decidió llevar el artículo a consideración del pleno.

En ese momento se produjo el dato político más relevante de la sesión. El peronismo, que en votaciones anteriores había mostrado fisuras internas y diferencias de criterio, logró alinearse y reunir 17 votos. A ese número se sumaron legisladores como Franco Aranda y Jorge Castañeda, además de la abstención de Omar Ortiz, configurando una escena inusual en el recinto.

Pese a esa demostración de unidad, el oficialismo logró imponerse por un margen mínimo. El artículo fue aprobado con 18 votos, sustentados en los 12 legisladores del bloque Cambia San Juan, el respaldo de los cuatro diputados bloquistas y los acompañamientos de Marcelo Mallea y Fernando Patinella. La diferencia de apenas un voto dejó expuesta la fragilidad del equilibrio parlamentario.

El resultado estuvo tan ajustado que, de haber contado el peronismo con la presencia de dos ausentes, el desenlace podría haber sido distinto. Eduardo Cabello no asistió por encontrarse en Buenos Aires participando de la movilización de la CGT contra la reforma laboral, mientras que Leopoldo Soler se ausentó por razones de salud.

Más allá de la derrota puntual, la votación dejó un mensaje político claro: el peronismo mostró capacidad de reagrupamiento en un tema sensible y evidenció que, con disciplina interna, puede transformarse en un factor de presión real para el oficialismo en futuras discusiones legislativas.