Un empresario rural murió tras infartarse y perder el control de su camioneta

Un ganadero de 58 años de Córdoba murió tras perder el control de su camioneta en Santiago del Estero. El accidente ocurrió el martes a las 13:30 sobre la ruta provincial 13, en el paraje San Lorenzo, dentro del departamento Quebrachos.

Según fuentes policiales, Rubén Juan Ruatta conducía una camioneta Toyota Hilux 4x4 cuando sufrió una descompensación y terminó impactando contra un quebracho colorado. La secuencia resultó imprevista y trágica, y junto a Ruatta viajaban dos personas más.

Publicidad

La víctima falleció en el acto, según los testimonios recogidos por los efectivos de la Seccional 31 de Ojo de Agua. Los sobrevivientes, aunque aturdidos, lograron salir por sus propios medios de la cabina destrozada. La camioneta viajaba con cajas navideñas y obsequios con destino a un campo en el departamento Moreno.

La investigación permanece abierta para precisar las causas del accidente, aunque la hipótesis "dominante" se relaciona con una descompensación súbita del conductor minutos antes de salirse de la ruta. La camioneta quedó completamente destruida tras el impacto, y solo tras intensas labores de rescate los efectivos retiraron el cuerpo de Ruatta.

Publicidad

En otro incidente, una colisión entre dos camiones en Santa Fe provocó la muerte de dos personas y lesiones en al menos una más. El incidente incluyó un incendio de grandes proporciones, que renovó el reclamo local por soluciones viales en uno de los puntos considerados de mayor peligrosidad en el norte santafesino.