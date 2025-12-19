El acuerdo entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las empresas electrónicas agrupadas en Afarte, vigente desde el 23 de mayo de 2025, se encuentra próximo a su vencimiento a fin de mes, amenazando la continuidad de aproximadamente 1.000 contratos temporales en Tierra del Fuego.

Este convenio fue clave para sostener el empleo en el sector durante la segunda mitad del año, en un escenario adverso marcado por una caída en el consumo, la reducción gradual de aranceles a la importación de celulares y la presión de la competencia extranjera, incluyendo el contrabando.

Publicidad

El pacto surgió tras una semana de conflicto y medidas de fuerza en la provincia, con el objetivo de evitar despidos masivos ante la baja de aranceles anunciada por el Gobierno, que culminará el 16 de enero de 2026. Incluyó mecanismos transitorios y espacios de diálogo para enfrentar los efectos negativos en la producción local.

Desde la UOM, su secretario general en Río Grande, Oscar Martínez, advirtió: “Hay un riesgo concreto de que estos trabajadores no continúen debido a la falta de un panorama claro sobre la producción para 2026, lo que condiciona el ingreso de nuevo personal”. Además, destacó que las empresas enfrentan un sobrestock de productos y un consumo sin señales de recuperación, complicando la venta de televisores, aires acondicionados y celulares.

Publicidad

El sector electrónico en Tierra del Fuego emplea cerca de 4.000 trabajadores efectivos, pero la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos a plazo fijo y la reforma laboral en debate en el Senado genera preocupación en sindicatos y empresas.

Por su parte, fuentes empresariales señalaron que la mayor competencia de productos importados y el contrabando impactan negativamente en la producción local, agravando la situación en un contexto de consumo retraído que afecta a distintos sectores económicos.

Publicidad

En respuesta, la ministra de Trabajo y Empleo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, convocó a una nueva reunión de la mesa de diálogo prevista para el 19 de diciembre en Ushuaia. Esta instancia busca obtener avances concretos sobre la continuidad laboral y productiva en cada empresa, en el marco de los Decretos Presidenciales Nº 333/25 y 334/25, que regulan las modificaciones arancelarias e impositivas.

Sin embargo, desde el sector empresario consideran que la convocatoria tiene un componente de presión sobre los contratos que finalizan a fin de mes, en un momento clave para definir el futuro inmediato de la industria electrónica en la región.