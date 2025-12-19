Diego Lerner, una de las figuras más influyentes en la consolidación de The Walt Disney Company en América Latina y Europa, falleció dejando un legado imborrable en la industria del entretenimiento regional.

Durante casi 35 años, Lerner dedicó su carrera a fortalecer la presencia de Disney en mercados clave, impulsando estrategias que combinaron contenido local con innovación tecnológica. Desde la compañía destacaron que su aporte fue fundamental para sentar las bases del negocio y enriquecer el legado narrativo de Disney.

Bob Iger, CEO de The Walt Disney Company, expresó: “Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Diego, así como a sus amigos y a todos los que se ven afectados por esta pérdida. Sé que hablo en nombre de todos en Disney al reconocer cuánto se lo va a extrañar, y estoy muy agradecido por nuestros casi 35 años de colaboración y amistad”.

Nacido en Buenos Aires, Lerner era abogado graduado en la Universidad de Belgrano y padre de tres hijos. Comenzó sus estudios en el Colegio Juan José Castelli y continuó en el Nicolás Avellaneda. Su vínculo con Disney inició a comienzos de los años 90, cuando se encargó de abrir las primeras oficinas de la empresa en América Latina.

Su carrera en la compañía fue ascendente y decisiva: primero como Director Ejecutivo de las Divisiones de Video y Televisión, y luego como presidente de The Walt Disney Company Latin America, donde impulsó la expansión de operaciones y la creación de nuevos negocios, incluyendo el lanzamiento de los canales Disney en la región y el desarrollo de contenido local desde la colaboración con Patagonik Film Group en 1997.

Además, Lerner fue pieza clave en la fusión de ESPN y Fox Sports, fortaleciendo la posición de Disney en el mercado deportivo latinoamericano y asegurando contratos de transmisión de fútbol hasta 2030. Su gestión incluyó también la distribución de películas de Walt Disney Pictures y la apertura de operaciones en México, Brasil, Colombia y Argentina.

Entre 2009 y diciembre de 2017, presidió The Walt Disney Company EMEA, supervisando todas las líneas de negocio de la región, excepto ESPN y Disneyland Resort Paris. Bajo su liderazgo, el negocio creció notablemente y se adaptó para ofrecer mayor relevancia local en más de cien países.

Desde sus inicios en Disney en 1990, Lerner consolidó un liderazgo que triplicó el negocio en América Latina en apenas una década, abarcando cine, televisión, radio, entretenimiento para el hogar, merchandising y digital.

Sus colegas lo recuerdan por su carácter afable, su mirada auténtica y una capacidad excepcional para anticipar tendencias globales en el consumo de entretenimiento. Incluso durante una prolongada enfermedad, se mantuvo activo en los proyectos de la empresa.

Recientemente, Disney lo nombró presidente honorario de The Walt Disney Company Latin America en reconocimiento a su invaluable contribución y legado.

El entorno de Lerner destaca que fue un hombre de visión, capaz de sustentar sus intuiciones con datos y que su influencia perdurará tanto en la estructura corporativa de Disney como en la memoria de quienes compartieron décadas de trabajo y amistad con él.