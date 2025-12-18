Con las Fiestas de fin de año aumentan los ruidos fuertes y, con ellos, la preocupación de los dueños de mascotas. La pirotecnia genera estrés, miedo y conductas de riesgo en perros y gatos, un problema que persiste pese a las prohibiciones vigentes en varios municipios de San Juan.

Aldo 'Pirata' Olivares, veterinaro con gran trayectoria en San Juan. (Foto Mariano Martín / DIARIO HUARPE)

“El oído del perro es mucho más sensible que el nuestro. Los ruidos les provocan dolor, miedo y desorientación”, explicó el veterinario Aldo “Pirata” Olivares a DIARIO HUARPE. Además, remarcó que el impacto también alcanza a personas con hipersensibilidad auditiva, como niños con autismo, y a otras especies: “No vemos a los pájaros que se golpean de noche ni a los gatos que huyen por los techos”.

Olivares recomendó el mayor resguardo posible: aislar a las mascotas del ruido, cerrar aberturas y, si es posible, usar elementos como orejeras o cuellos especiales para perros. “Un trueno ya les molesta; la pirotecnia es mucho peor”, señaló.

Liofobia: el pánico al ruido

El conductista canino Roberto Bastianelli profundizó sobre el cuadro psicológico que sufren muchos animales. “La pirotecnia genera liofobia, un trastorno auditivo muy intenso. El perro pierde el control, puede lastimarse o atacar por el pánico”, explicó.

Roberto Bastianelli es un etólogo, dedicado al estudio del comportamiento animal en su entorno natural. (Archivo)

El especialista advirtió que no todos los perros reaccionan igual, pero que los síntomas suelen ser claros: huida desesperada, intentos de esconderse, taquicardia y salivación excesiva. En animales con problemas cardíacos, el riesgo puede ser mayor.

Entre las medidas recomendadas, Bastianelli aconsejó apartar al perro de reuniones y visitas, ubicarlo en una habitación tranquila y crear “barreras acústicas”: cerrar ventanas, celosías y cortinas, colocar música relajante a volumen medio y asegurar agua fresca. También sugirió tapones caseros para los oídos hechos con algodón envuelto en gasa, nunca objetos rígidos.

Sobre la medicación fue tajante: “No es recomendable. Sedar al perro anula su defensa, pero no elimina el estímulo que le provoca pánico”.

Ambos especialistas coincidieron en que la pirotecnia sigue siendo un flagelo evitable. Además del sufrimiento animal, provoca escapes y pérdidas: “Huyen del ruido y terminan cada vez más lejos”, alertó Olivares. La prevención y la empatía aparecen como las claves para atravesar las Fiestas con mayor cuidado.

Dato

Para más consultas, se puede comunicar con los expertos: Veterinario Aldo “Pirata” Olivares: 2645080589. Conductista canino Roberto Bastianelli: 2645296396,