La Sección II de la Ruta 40 Sur, llamada también Autopista San Juan Mendoza, tiene un largo historial de encuentros y desencuentros con empresas, inicios de obra fallido y licitaciones truncas. Después de alrededor de cuatro años paralizada, el Gobierno de San Juan y Vialidad Nacional indicaron a DIARIO HUARPE que retomarán el tramo que va entre Tres Esquinas y Cochagual. Se espera que las obras comiencen a fin de mes o, a más tardar, en la primera semana de febrero. Para empezar, se prevé contratar a 150 trabajadores.

Ariel Villavicencio, secretario de Infraestructura de la provincia, confirmó que este mes comenzaron con la reactivación de los trámites administrativos para retomar las obras a fines de enero. Si algo se complica en las próximas semanas, a más tardar iniciarían los primeros días de febrero. Cabe destacar que esta confirmación se da luego de que el ministro de Infraestructura de la Nación, Guillermo Ferraro, informara al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, la continuidad del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a las obras en San Juan.

Luego de un contrato fallido con la empresa Green, que paralizó las obras por cuatro años, en octubre pasado se relicitó la obra y finalmente fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas Construcciones Ivica y Dumandzic S.A. y Semisa S.A. En aquel momento, el monto del contrato era de $10.195.600.000. Sin embargo, debido a la crecida inflacionaria que sucedió en estos meses, este precio deberá ser redeterminado. Juan Molina, a cargo de Vialidad Nacional en San Juan, comentó que se está trabajando en la redeterminación según un decreto firmado en el 2022 y se estima que será del 200%.

La construcción de este tramo de la Autopista San Juan Mendoza, que consta de 25 kilómetros, tomará en su punto más alto de trabajo a 300 personas. Sin embargo, en sus inicios, este número se reducirá a la mitad.

“La cantidad de trabajadores que se tomen será dependiendo el plan de trabajo que hagamos con las empresas, pero los primeros trabajos constan de movimientos de suelos, por lo que son más máquinas que personas. Pero se estima que en un principio se emplearán 150 obreros”, comentó Molina.

El relanzamiento alivia el sector laboral destinado a la obra pública, que sufrió el despido de más de 3.000 trabajadores debido a la transición de gobierno local y a la incertidumbre que generaban los dichos de Milei, que aseguraba que no se iban a comenzar más obras financiadas por Nación.

El plazo de ejecución de la Sección II, si todo sale como corresponde, es de 30 meses. Es que la historia de este tramo está llena de “tropiezos” dado que ya se había licitado con la empresa Green, pero debido a algunas fallas contractuales, en el 2021 Vialidad Nacional rescindió el contrato y lanzó la licitación, ganada por la UTE anteriormente mencionada en el 2022. En octubre, se firmó el contrato con las empresas, pero la incertidumbre del triunfo de Milei se apoderó y se prefirió no iniciar las obras. Ahora, pareciese estar todo encaminado para un nuevo comienzo.

El destino de la Sección III

La construcción de la Sección III de la Autopista San Juan Mendoza, que comprende el tramo entre Cochagual y Calle 8, está un poco frenada. Es que aún resta terminar el informe de impacto ambiental que Vialidad debe realizar, la audiencia pública con los vecinos y, finalmente, realizar la licitación.

Molina planteó que están avanzando en todos los aspectos y que esperan poder presentar toda la documentación pendiente al BID en las próximas semanas y, así, licitar la obra. El representante del organismo internacional en Cuyo, Agustín Aguerre, había “apurado” en septiembre pasado a Vialidad. Según indicó en ese momento, por mes que no se inicia el trabajo, deben pagar una multa por el dinero que no se utiliza. “El financiamiento está disponible y es un crimen estar pagando comisiones por un financiamiento que no se usa”, dijo.

