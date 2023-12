El lineamiento de desfinanciamiento que el gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, tiene sobre la obra pública, comienza a surtir efecto. En este marco, Jorge Deiana, exjefe de Vialidad Nacional en el Noveno Distrito, en San Juan, contó que se tomó licencia sin goce de haberes debido a que, denunció, están vaciando la institución, a tal punto que hay una paralización de las actividades actuales.

Deiana contó a DIARIO HUARPE que tomó la decisión de dar un paso al costado en Vialidad porque entiende que este lineamiento nacional sobre la obra pública, que va hacia el desfinanciamiento total, deja sin funciones a la institución. De hecho, indicó que en la actualidad que toda actividad está paralizada.

“Me tomé licencia sin goce de haberes porque desde Nación no nos dan ninguna respuesta. Las autoridades nacionales no nos contestan. Yo no puedo ser cómplice de un vaciamiento del Estado, no estoy de acuerdo con nada de esto. Dijeron que lo iban a hacer y lo están haciendo”, aseveró.