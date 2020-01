El gaitero Carlos Núñez resaltó que las lenguas celtas más antiguas están en la Península Ibérica

El gaitero español Carlos Núñez Muñoz destacó, en su rol de investigador de la música y los idiomas de origen celta, que las lenguas "más antiguas del mundo que se conocen no están en Escocia o en Irlanda sino en la Península Ibérica, hace 2 mil años" y resaltó que incluso "hasta en el chamamé" se encuentran aspectos vinculados a esa cultura.



Nuñez ha realizado investigaciones que siguen básicamente dos líneas relacionadas entre sí: el origen de la música celta y su fusión con las músicas del mundo actuales. Su interés por el tema le ha llevado a recorrer el globo y a relacionarse con músicos y artistas de los países que ha visitado, para luego plasmar sus conocimientos y experiencias en su prolífica discografía.



En una entrevista con Télam con motivo de su próxima presentación en el teatro Colón en el ciclo Únicos, Núñez destacó que "llevamos muchos años trabajando" en torno a la temática de la influencia celta.



"Yo trabajo en equipo y tengo cantidad de informantes en Escocia, en Irlanda, en Argentina, en Perú y todos juntos vamos intercambiando informaciones. El año pasado saqué un libro que se llama 'La Hermandad de los Celtas', donde en casi 600 páginas puse todos los nuevos hallazgos que hay sobre el contacto entre el mundo celta y el mundo hispánico", añadió.



Y, resaltó que "es muy interesante porque se han encontrado cantidad de cosas nuevas. Por ejemplo, las lenguas celtas más antiguas del mundo que se conocen no están en Escocia o en Irlanda sino en la Península Ibérica, hace 2 mil años. Incluso el castellano aún guarda palabras celtas. La palabra "perro" es celta, por ejemplo. La palabra "centolla" también".



"El mundo hispánico no solo es Mediterráneo y la guitarra, también está todo el mundo celta, pero no se había estudiado de una forma científica. Hoy se lo conoce mucho mejor y hasta en el chamamé encontramos cosas. Un irlandés o un escocés siente cosas cuando escucha el chamamé", acotó Núñez.



Consultado sobre si el instrumento madre del chamamé, el acordeón, se usa también en el folklore gallego o celta, señaló que "el chamamé antes de ser tocado con el acordeón se tocaba antiguamente con violines y arpas. ¿Y cómo le llaman al acordeón en el sur de Brasil? Como gaita. Porque el acordeón llegó en el siglo XIX, pero sustituyó a la antigua gaita. Antes se tocaba gaita en Argentina y Brasil".