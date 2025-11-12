En el siempre vigilado universo de las celebridades, cualquier detalle en la imagen pública de las figuras más observadas puede convertirse en noticia. Recientemente, Eugenia “La China” Suárez volvió al centro de la escena al ser vista luciendo una joya idéntica a la que Antonela Roccuzzo había usado meses atrás.

La pieza en cuestión es un collar de la exclusiva firma Tiffany & Co., reconocida mundialmente por su elegancia y por ser una de las marcas favoritas de las estrellas internacionales. Específicamente, la joya pertenece a la colección Tiffany HardWear, que es descrita como una línea moderna y potente.

El gesto de la actriz no pasó desapercibido, ya que, según señalan los observadores, no es la primera vez que Suárez parece inspirarse en el estilo de la esposa de Lionel Messi. Anteriormente, las coincidencias se habían notado en los looks, que incluían conjuntos minimalistas, carteras de diseñador y el uso de tonos neutros, lo cual remite inevitablemente al aire sofisticado de Antonela.

Roccuzzo lució este collar por primera vez en un evento privado en París, utilizando la versión en oro amarillo de 18 quilates. Semanas después, las redes sociales comenzaron a replicar imágenes de La China Suárez con un collar "casi idéntico", lo que despertó una comparación inmediata entre las seguidoras.

Lejos de emitir declaraciones, Antonela Roccuzzo respondió a su manera, sin palabras. Su acción, que "valió más que mil titulares", fue compartir en sus redes sociales las imágenes de la nueva campaña internacional de Tiffany.

En dichas fotografías, Antonela aparece como protagonista de la campaña, luciendo el mismo collar que había causado revuelo, pero esta vez en su versión más lujosa, con incrustaciones de diamantes. El mensaje que se interpretó fue contundente: no existe copia posible cuando el estilo auténtico le pertenece a la persona.