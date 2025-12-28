Pilar Smith participó en el programa La noche de Mirtha, donde abordó el reciente escándalo con APTRA y sus proyectos futuros. Durante la cena, la conductora le consultó si deseaba liderar la entidad, a lo que la invitada respondió: “Sí, obvio”. Según explicó, esta ambición surgió luego de que Luis Ventura la postulara como su sucesora. Al respecto de su sentido de pertenencia, la profesional señaló: “Mi abuelo integró la comisión directiva de APTRA durante los inicios de la entidad”, reafirmando que su vínculo con la institución tiene raíces profundas.

Sin embargo, este deseo se manifiesta tras una de las asambleas más tensas de la Asociación, la cual determinó la expulsión de Smith y de Evelyn Von Brocke. En el ciclo Puro show se detallaron los resultados de la votación, en la cual participaron 52 socios, dejando un nivel de rechazo contundente: “Votos contra Evelyn, 29. Contra Pilar, 40”.

Sobre la dinámica de la reunión, la periodista Nancy Duré relató que “Evelyn tuvo la oportunidad de hacer su descargo, lo de Pilar se votó en ausencia”. Duré fue crítica respecto a la falta de apoyo interno para Von Brocke: “Nadie bancó a Evelyn desde el primer momento. Todos fueron a la yugular porque nos pareció un disparate, una bajeza lo que hizo”.

Al explicar los motivos de la sanción, Duré argumentó que “las dos atentaron contra el instituto” y se dirigió a Smith afirmando: “No es que te echan por opinar. A vos y a Evelyn las echan por violar el estatuto”. Finalmente, fundamentó la decisión basándose en las normas internas: “El estatuto dice claramente que los socios no pueden dañar la imagen de la institución. Todos están en contra de que alguien denigre a la institución que es APTRA”.