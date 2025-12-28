Zaira Nara y Facundo Pieres: tensión y desplantes en Punta del Este

Un exclusivo evento de moda en Punta del Este se convirtió en el escenario de un tenso reencuentro entre Zaira Nara y su exnovio, el polista Facundo Pieres. Al ingresar al lugar, la modelo saludó a Maru Botana, pero al notar la presencia de su antigua pareja a lo lejos, optó por desviarse del pasillo principal en un intento fallido por evitar el contacto visual, situación que fue capturada por las cámaras presentes.

Para la cita, Nara eligió un estilismo de inspiración western compuesto por un conjunto de dos piezas en tono terracota con estampados blancos, camisa anudada, top negro y un cinturón de cuero oscuro. Mientras ella posaba para la prensa, Pieres fue visto a pocos metros, sosteniendo una copa y conversando con su círculo íntimo. Este cruce se produce en el marco de la primera temporada de Zaira en su nueva casa de José Ignacio, una propiedad valuada en 1,8 millones de dólares que originalmente planearon construir juntos a principios de 2025, pero que ella terminó concretando en soledad tras la separación.

Pese a la evidente distancia en el evento, el polista había brindado declaraciones recientes a Puro Show para aclarar su presente, desmintiendo rumores de romance con Gabriela Sari: “Nos conocemos bien porque tenemos muchos amigos en común, solo eso. La verdad que también se dijeron algunas otras cosas, pero realmente estoy solo, tranquilo y pasándola bien, como te dije, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo también el deporte”.

Sobre su actual vínculo con la hermana de Wanda Nara, el deportista mantuvo su bajo perfil y fue directo: “Está todo bien. No hay relación. Estamos cada uno por su lado y terminamos bien”. Al rememorar sus años de noviazgo, los cuales calificó como “espectaculares”, concluyó: “No hay relación porque obviamente ya está, se terminó y tuvimos dos o tres años juntos. No es fácil también terminar, parar las cosas”.