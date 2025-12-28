Mirtha Legrand pidió perdón a Fantino: "Fue un comentario fuera de lugar"

En la reciente emisión de La Noche de Mirtha, la conductora Mirtha Legrand protagonizó un momento de fuerte carga emotiva al dirigirse directamente a Alejandro Fantino. El pedido de disculpas, realizado este 27 de diciembre, buscó reparar un conflicto iniciado en 2018, cuando Natacha Jaitt mencionó al periodista en el programa en relación con una causa de corrupción de menores en el club Independiente,.

Antes de comenzar su descargo, la Chiqui advirtió: “Esto es muy serio”. Acto seguido, expresó: “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”. Mirtha manifestó su voluntad de reconciliación diciendo: “Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”. Para cerrar el tema, añadió: “Muy feliz año y una vez más pido disculpas por el comentario que hice fuera del lugar”.

Más allá del perdón, la jornada estuvo marcada por una noticia que entusiasmó al público. Legrand confirmó que en enero de 2026 trasladará su mesa a la ciudad de Mar del Plata, retomando su tradicional ciclo estival,.

Con visible alegría, la conductora anunció: “¡Ay, qué lindo! La Chiqui no para en verano. En enero nos vemos desde Mar del Plata”. Asimismo, brindó detalles sobre la locación elegida para las transmisiones: “En el Hotel Costa Galana, como siempre, qué lindo. Va a ser una linda temporada”.