Beto Casella revela por qué dejó Bendita y su pelea con Edith Hermida

En una visita reveladora a La noche de Mirtha, el conductor Beto Casella explicó el trasfondo de su salida de Bendita tras permanecer 20 años en la misma señal. La decisión, que se concretó este mes, estuvo impulsada por un profundo desgaste en el ámbito profesional.

Casella fue tajante al describir su relación con la gerencia: “Ya no funcionaba mi vínculo con las autoridades del lugar. Yo hacía planteos amables y no sentía que prestaran atención; percibí un destrato permanente”. El presentador sumó otros factores que afectaron su estadía: “Me preocupaban algunas cosas de mis compañeros y también tuve problemas logísticos”.

Sin embargo, el quiebre institucional se trasladó al plano personal con su compañera de años, Edith Hermida. El periodista Pampito aportó detalles sobre el final de la relación laboral en Puro Show: “esto que me contaron el otro día, que ahora les voy a contar, tiene y toma mucho color”. Según su información, el clima en el set fue devastador: “Me cuentan que en el último vivo que hicieron juntos, Edith y Beto, terminó con Edith llorando en un rincón del canal”.

Sobre el motivo de las lágrimas, el panelista descartó una despedida emotiva: “No llorando por la emoción de terminar ese ciclo con Beto. No es melancolía. No, llorando de tristeza, porque lo que me cuentan es que la despedida entre Beto y Edith fue bastante fría”.