La Serena pide refuerzos tras los robos a turistas argentinos

La tranquilidad de la Avenida del Mar se vio alterada este viernes cuando una familia oriunda de Mendoza sufrió el robo de su camioneta tras estacionarla brevemente para ingresar a un comercio. Este incidente no es aislado, ya que representa el tercer vehículo sustraído a turistas argentinos en las últimas semanas, lo que ha generado una fuerte señal de alerta en el destino chileno.

Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, encabezó un patrullaje preventivo y fue contundente al exigir mayor intervención del Gobierno central. La jefa comunal declaró: “La municipalidad está haciendo todo lo que está a su alcance. Tenemos presencia permanente, puntos de seguridad activos, equipos operando las 24 horas y apoyo directo a las víctimas, pero esto no alcanza cuando hablamos de bandas criminales organizadas dedicadas al robo de vehículos”.

Norambuena también advirtió sobre la falta de recursos: “Sabemos que existe una baja dotación policial, pero una ciudad turística como La Serena necesita más Carabineros, personal especializado, controles en las entradas y salidas de la ciudad y una estrategia real contra el crimen organizado”. Asimismo, subrayó el impacto negativo para la imagen del país al afirmar que “cuando le roban a una familia que viene de vacaciones, no queda mal solo La Serena, queda mal Chile”.

Por su parte, el municipio ha implementado medidas de contingencia a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, incluyendo el uso de drones, patrullajes nocturnos y motoristas de respuesta rápida. El director del área, Gonzalo Arceu, recordó que se encuentra disponible el número 1457 para emergencias. Como medida urgente, se confirmó que la instalación de un retén fijo de Carabineros en la zona costera se adelantará para este martes 30 de diciembre. Aunque las estadísticas oficiales reflejan una baja del 22% en los delitos respecto al año anterior, la percepción de inseguridad sigue creciendo entre los visitantes sanjuaninos y mendocinos.