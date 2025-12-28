Iván de Pineda, nacido en Madrid y destacado modelo de las pasarelas internacionales en los años 90, mantiene desde hace más de 25 años un vínculo sentimental con Luz Barrantes. Aunque se conocieron en el colegio a los 12 años como amigos, su romance formal inició en el año 2000 tras el éxito de la carrera de de Pineda. A pesar de que él se consolidó como uno de los animadores más renombrados del país, su pareja, apodada "Pocha", ha elegido mantenerse alejada de los flashes, sin otorgar entrevistas ni utilizar redes sociales.

La historia familiar de Luz la vincula directamente con Martín Barrantes, su hermano y primer marido de Carolina "Pampita" Ardohain, lo que convirtió a de Pineda y a la modelo oriunda de La Pampa en concuñados durante un tiempo. Esta relación familiar estuvo marcada por el escándalo del divorcio del ex polista, que incluyó una infidelidad y un juicio por adulterio. Por otro lado, la carrera profesional de Iván en el programa "Resto del mundo" (El Trece) implicó que la pareja pasara largos períodos distanciada debido a sus constantes viajes.

Respecto a su vida cotidiana, los protagonistas recién comenzaron a convivir en 2018 y, por el momento, no tienen planeado contraer matrimonio. Sin embargo, la paternidad es una asignatura pendiente que ambos se han planteado. Si bien ninguno de los dos descarta la posibilidad de ser padres, se encuentran a la espera del momento adecuado para traer una vida al mundo.