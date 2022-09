El solidario gesto de un chofer sanjuanino con una nena en silla de ruedas

El buen accionar de un chofer de la línea 122 conmovió a los pasajeros que en la siesta de este martes viajaban a bordo de la unidad tras brindar ayuda a una madre y su hija con discapacidad. A través de redes sociales, el conductor fue aplaudido por ayudar a subir y bajar a la niña en silla de ruedas.

Madre e hija esperan todos los días el coche de la línea 122, que pasa a las 15 horas por el Barrio Los Zorzales, en Rivadavia. Allí, la mujer sabe que podrá viajar tranquila gracias a la actitud solidaria del joven chofer, llamado Francisco Páez.

El muchacho, no duda ni un segundo en dejar su asiento de conductor y desciende de la unidad para ayudar a subir a la niña y su silla de ruedas. Una vez que ambas están seguras arriba del colectivo, la marcha continua.

La falta de rampa para personas en silla de ruedas, no impide que Francisco ponga su esfuerzo y no deje a nadie sin poder viajar. "Ellas siempre esperan el colectivo a esta hora porque los otros choferes no quieren subirlas", dijo Verónica Costa a DIARIO HUARPE.

La mujer, testigo del momento, destacó la amabilidad y la predisposición del muchacho. "Ojalá hubiese más personas tan buenas como él. Lo felicito mucho. Es una gran persona", contó Costa.