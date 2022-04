El gobernador pidió por la sanción de una ley de Ficha Limpia

Durante su discurso anual en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial, el gobernador Sergio Uñac pidió al cuerpo legislativo que se apruebe una norma que impida que los condenados por delitos penales puedan acceder a cargos públicos.

Antes de finalizar su discurso, el mandatario consideró que es propicio el debate parlamentario de los proyectos que están en esta casa, destinados a impedir a quienes sean condenados por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas", aseguró el mandatario.

Luego, el funcionario instó a los legisladores para que realicen nuevas propuestas y discutan iniciativas que sirvan para mejorar la conducta ética de los políticos. "Los invito a discutir y enriquecer propuestas sobre cuestiones de ética política como las dobles candidaturas y las candidaturas testimoniales, mecanismos que han erosionado la relación representado – representante", aseguró el dirigente.

La iniciativa de impedir que se presenten como candidatos las personas que tengan antecedentes penales recibe el nombre de Ficha Limpia y desde hace tiempo es un tema que circula en ámbitos políticos la idea de impedir que los condenados por diferentes delitos puedan ser candidatos a cargos electivos o designados como funcionarios.

A principio del año pasado, un legislador integrante del Frente Todos, el bloquista Andrés Chanampa, presentó un proyecto de ley con la intención de que San Juan legisle sobre Ficha Limpia para sus políticos y si bien ya pasó más de un año, la iniciativa no prosperó.

Mientras tanto, en los últimos días Rivadavia sancionó una ordenanza sobre la materia. "La norma sancionada en Rivadavia establece que todo dirigente político que pretenda ocupar algún cargo, ya sea electivo o designado por el jefe comunal de turno, no podrá tener una sentencia dictada por ningún Juzgado, Cámara o Corte de Justicia, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso.

Esto incluye a los investigados por delitos contra la administración pública como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento y fraude contra el Estado.

Sobre las PASO

Uñac también habló sobre la iniciativa que el mismo impulsó y que fue aprobada el año pasado para la eliminación de las PASO.

"Propuse desde el inicio de la discusión de las PASO la necesidad de modificar el sistema electoral con la idea de simplificarlo, quitar instancias que no ofrecieron el resultado esperado y que nos desgastaban en largos procesos electorales. Lo hice con sinceridad, pensando en nuestra democracia y en el entendimiento de que estaba interpretando un sentir mayoritario", aseguró el dirigente.

Luego, el mandatario se refirió a las críticas que recibió su idea de eliminar las PASO y aseguró que no se trató de una especulación política. "A más de un año vista de una elección, es difícil entender esto como una especulación política. Algunos lo interpretaron así y respeto esa opinión, aunque insisto, esta postura no es coyuntural; me expresé públicamente en su momento y luego apoye el proyecto para su modificación", recordó.

Antes de terminar de hablar sobre el tema de las PASO, Uñac agregó que "solicito a este cuerpo legislativo que se aboque al tratamiento de una ley que reemplace el mecanismo derogado, es desde este cuerpo y en consenso desde donde deben emanar las reglas de juego para las elecciones de las autoridades provinciales", concluyó.