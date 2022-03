Ficha Limpia: abogados sanjuaninos dicen que no es inconstitucional

Hace una semana Rivadavia aprobó la ordenanza de Ficha Limpia para todos aquellos que intenten acceder a un cargo en el municipio, ya sea electivo o por decisión de la autoridad de turno y esto abrió una polémica en relación a si la medida es o no inconstitucional. Tras esto, DIARIO HUARPE consultó a tres reconocidos abogados sanjuaninos quienes se mostraron a favor y no dudaron al decir que es una iniciativa bienvenida. Hay que recordar también que, a nivel provincial, hay un proyecto presentado por un diputado del Frente Todos, el bloquista Andrés Chanampa, que espera hace más de un año ser tratado.

Con esta ordenanza que sancionó la gestión de Fabián Martín, todo aquel dirigente político que pretenda ocupar algún cargo no podrá tener una sentencia dictada por ningún Juzgado, Cámara o Corte de Justicia, aunque la sentencia no se encuentre firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso. Esto incluye a los investigados por delitos contra la administración pública como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, fraude contra el Estado y delitos contra el orden económico y financiero.

Sobre la Ficha Limpia y si es o no inconstitucional, el reconocido abogado Oscar Cuadros, explicó que “en principio la iniciativa es bienvenida, todos los ciudadanos aspiramos a tener representantes honestos. En el caso puntual de plantearse una situación donde alguien manifieste que la Ficha Limpia es inconstitucional tiene la posibilidad de un planteo judicial. La norma no impide el ejercicio del derecho electoral activo a ser elegido, ya que en algún punto el proceso termina, se dicta falta de mérito o se es sobreseído”.

Al mismo tiempo añadió que “el principio de inocencia no tiene una extensión al infinito, si una persona fue condenada es porque un juez entendió que había pruebas para hacerlo”. Esto en clara alusión a las críticas de algunos sectores que no quieren la Ficha Limpia al referirse a excluidos en primera instancia.

Por su parte, el abogado Miguel Arancibia, apuntó que “la ficha limpia es otro requisito de admisibilidad para un cargo electivo” y reconoció que la ordenanza sancionada por el Concejo de Rivadavia, que recibió el apoyo de oficialistas y opositores, “no puede ser encuadrada de inconstitucional, ya que sólo suma otro requisito de admisibilidad para poder candidatearse. Es decir que, así cómo se exige que se tenga cierta edad, llevar tanto tiempo residiendo en el sitio en el que se va a postular, ahora se suma que no haya sido condenado por determinados delitos”.

Además expresó que “en Mendoza se aprobó y seguro se avanzó luego de haber zanjado esta discusión que claramente no va en contra de la Constitución Nacional".

Por último, el abogado constitucionalista, no dudó en aseverar que “este requisito debe ser aplicable para todos los cargos públicos e incluso extenderse a toda la Provincia porque justamente le dará más transparencia a las opciones que los ciudadanos elijan”.

Otro de los letrados que dio su opinión fue Sergio López Martí al sentenciar que “estoy de acuerdo con la ordenanza, para ser funcionario público no debes tener antecedente penal alguno. Muchos atacaran esta iniciativa porque no lo prevé la Constitución Nacional, pero lo que no está prohibido está permitido. Si la ley no prevé esto, no hay un impedimento para que sea inconstitucional. Esta ordenanza no va en contra de la Constitución Nacional”.

Una reconsideración que no fue

Los ediles de Juntos por el Cambio rechazaron que los delitos contra la integridad sexual y la violencia de género sean incluidos en la Ficha Limpia.

Los concejales del Frente Todos, en Rivadavia pidieron una reconsideración de la ordenanza de Ficha Limpia que aprobaron la pasada semana para incluir los delitos contra la integridad sexual y la violencia de género, pero no logaron que esto suceda ya que no recibieron el apoyo de los ediles de Juntos por el Cambio.