El Gobierno afirmó que se resolvieron las fallas que tuvo Smartmatic en las PASO

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno aseguró hoy la falla que tuvo la empresa Smartmatic durante el escrutinio provisorio de las PASO del 11 de agosto "ya se resolvió", y afirmó que el sistema de transmisión de datos "está óptimo" para las elecciones generales del 27 próximo. Así lo aseguró el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, al participar del simulacro de escrutinio provisorio que se realizó en la sede del Correo Argentino del barrio porteño de Barracas. El funcionario admitió que la noche del 11 de agosto se combinaron dos factores que hicieron que los primeros resultados se difundieran a partir de las 22.30 de ese día, una hora y media después de lo prometido. Uno de éstos fue la resolución de la jueza electoral María Servini, quien estableció que los números no podían difundirse hasta que no estuviera cargado el 10 por ciento de las mesas en las 4 jurisdicciones más importantes del país y el otro fue la falla registrada en el módulo de consulta de los fiscales partidarios durante el recuento provisional, que interrumpió el sistema durante casi una hora. "Vamos a esperar a ver qué dice la Justicia para la elección del 27. En ese caso, vamos a respetar el criterio judicial", dijo Pérez sobre otra posible resolución de Servini en el mismo sentido de las PASO. En cuanto a la falla de Smartmatic, el funcionario reiteró que "se trabajó durante todo este tiempo para optimizar el sistema de consulta, ahora se encuentra óptimo y el módulo que originó la interrupción el 11 de agosto está funcionando bien". Además, anunció que la semana próxima se entregará a la Justicia la versión del software que se está probando hoy y que se utilizará en forma definitiva el domingo 27. La prueba de hoy se realizó con la presencia de la prensa, representantes de los distintos partidos políticos y veedores judiciales dispuestos por Servini, quien intervino a raíz de un pedido del Frente de Todos y dictaminó que el sistema funcionó "de forma totalmente defectuosa" en sus módulos de fiscales y difusión de resultados. El operativo involucró la participación de cerca de 18.000 personas, entre personal del Correo -con una presencia de 15.000 agentes- más unos 1.700 "ingresantes de datos" (data entry) y otras 1.000 personas que estuvieron abocadas a tareas de apoyo logístico, para la transmisión de datos desde 10.700 establecimientos de todo el país. El simulacro, en el que se transmitieron 101.518 telegramas, consistió en reproducir la tarea de recepción, carga y procesamiento de telegramas con los resultados de todas las mesas del país, la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas y el recuento total de los resultados para su difusión. En su presentación ante la prensa, Pérez defendió la tarea realizada en las PASO, dijo que "se cumplieron los principales objetivos de transparencia y agilidad" y destacó que prácticamente "no hubo variación entre los resultados del escrutinio provisorio y el definitivo". Además, rechazó las críticas de la oposición, al señalar que "antes no podían fiscalizar y ahora, con el nuevo sistema de transmisión desde las escuelas, pueden hacerlo en forma presencial" y agregó: "en campaña se dicen muchas cosas pero hay que mirar los hechos objetivos". "Fue el proceso de recuento de resultados más ágil de la historia de las PASO", destacó Pérez. Participaron representantes del Frente de Todos, Alianza Consenso Federal, UNITE por la Libertad y la Dignidad, y Juntos por el Cambio. Por parte de las organizaciones de la sociedad civil estuvieron Transparencia Electoral y Cippec.