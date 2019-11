El gobierno argentino no se pronunciará por ahora sobre la presidencia interina de Áñez en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno argentino "está analizando" la asunción de la senadora Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia en el día de ayer, y por el momento no se pronunciará al respecto.



Así lo señalaron a Télam fuentes de Cancillería, que explicaron por ahora el Poder Ejecutivo continúa "analizando la asunción de la senadora Áñez como presidenta del Senado boliviano a raíz de la vacancia generada por la renuncia" de las autoridades que la antecedían en ese cuerpo parlamentario, pero recordaron que por ahora "faltaría la aprobación de la Asamblea Legislativa" boliviana para que se cumplan los requisitos constitucionales dispuestos por ese país.



Eso marca una diferencia con países como los Estados Unidos o Brasil, que ya han reconocido a Áñez como presidenta interina, del mismo modo que lo hizo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.



En diferentes diálogos con la prensa luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia de esa país, Faurie había marcado la conveniencia de que la Asamblea Legislativa boliviana votara a un presidente interino para que éste convocara nuevamente a elecciones.



Ayer, horas después de que Evo Morales aterrizara en México (donde se asiló temiendo represalias sobre su persona), su adversaria Áñez (de la Unidad Demócrata) se proclamó presidenta de Bolivia en una sesión legislativa sin quórum, en la que prometió tomar las medidas necesarias para "pacificar el país".



Durante toda la jornada, los medios locales de prensa habían advertido que no podía haber sesión legislativa porque el partido de Morales -que controla dos tercios de las dos cámaras- no había aceptado dar quórum.



"Se ha consumado el golpe más artero y nefasto de la historia", dijo Morales desde México al conocer la noticia.