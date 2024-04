Tal como lo anticipó el ministro Petri, el Gobierno firmó un contrato con Dinamarca por la compra de 24 aviones de guerra y armamento como misiles, cañones y bombas. El gasto asciende a U$D600 millones que serán pagados en cinco años, y en 2024 se abonará la suma de U$D40 millones. Las obras que el Estado deberá hacer.

El Gobierno de Javier Milei selló hoy con Dinamarca el contrato de compra de 24 aviones de guerra F-16 de origen estadounidense que se incorporarán desde finales de este año a la Fuerza Aérea Argentina. De esta manera, la FAA recuperará su capacidad supersónica, es decir, volverá a contar con aeronaves que superen la barrera del sonido.

El país le pagará a Dinamarca US$300 millones por los 24 aviones y a los Estados Unidos otros US$300 millones por el armamento que utilizarán las aeronaves. El paquete incluye misiles AMRAAM y el ya probado AIM-9M Sidewinder, de corto alcance, además de armas aire-tierra como bombas guiadas y cañones.

Este año, el país deberá entregar unos US$40 millones a Dinamarca y el resto se pagará en un lapso de cinco años. El Gobierno asegura que todo el dinero saldrá del presupuesto del Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. De esta manera se descarta una de las posibilidades que era que los Estados Unidos financiara la compra del material bélico. El visto bueno de este país fue clave para que la Argentina pudiera acceder a las aeronaves de combate.

Cuándo llegará lo comprado, y qué obras tendrá que hacer el Gobierno

Tras la firma del convenio, sellada hoy por el ministro de Defensa, Luis Petri, Dinamarca comenzará a preparar las aeronaves para su entrega. Se espera que antes de fin de año arribe el primero de los F-16 para la Fuerza Aérea Argentina (FFA). Será un avión escuela para que los pilotos comiencen a familiarizarse con este sistema de armas, pero también para que los mecánicos comiencen a trabajar con estos motores y conocer la tecnología de estas unidades.

Se prevé que, si todo sale como lo planificado, lleguen seis aviones por año, de acá a 2028. Las aeronaves tienen una vida útil hasta el año 2040, según comentaron a este medio fuentes oficiales. En paralelo al arribo de los aviones, llegarán las armas desde los Estados Unidos.

La VI Brigada Aérea de Tandil será la nueva casa de los F-16. El Ministerio de Defensa deberá hacer varias obras en el lugar, que no presenta actualizaciones desde hace años. Se deberán reformar hangares, preparar los simuladores de vuelo para los pilotos e incluso ampliar la pista. No se descarta una repavimentación total del lugar. Esta base albergaba a los históricos Mirage franceses que prestaron servicios para el país durante décadas y tuvieron una destacada participación en la Guerra de las Malvinas. Esas aeronaves militares se desactivaron en 2015 y desde entonces el país ya no contó con cazas supersónicos.