El Gobierno de San Juan firmó un acuerdo entre los ministerios de Minería, Educación, Producción, Trabajo e Innovación para crear los Centros de Formación Tecnológica Integral, accesibles en los departamentos Jáchal, Iglesia, Calingasta y Ullum. El objetivo es impulsar el desarrollo local mediante la capacitación en innovación y tecnología, tanto para adultos como para niños y jóvenes.

Estos centros ofrecerán cursos de formación en oficios y prácticas con equipamiento de última generación. Además, durante el verano se dictarán talleres de alfabetización digital, pensamiento lógico-matemático, robótica e innovación para niños y adolescentes.

Las actividades comenzarán a partir del 13 de enero en las siguientes escuelas: EPET Nº 9 en Ullum, Escuela Videla Cuello en Jáchal, Escuela Cornelio Saavedra en Iglesia y Escuela Técnica General Manuel Savio en Calingasta.

Los cursos para adultos también se iniciarán en enero, con fecha a confirmar, y contarán con la participación de actores privados.

Para la inscripción de los cursos se va a generar un link de inscripción a través del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación - CECI -que se dará a conocer a la brevedad.

El proyecto es financiado fondos de la Ley 1469 a través del Fondo de Desarrollo de Comunidades. El Ministerio de Educación aportará los espacios físicos, mientras que el CECI, dependiente del Ministerio de Producción, gestionará la compra de insumos. El Ministerio de Minería acompañará el desarrollo del programa.

Participaron de la firma de este convenio: Juan Pablo Perea Fontivero, ministro de Minería; Silvia Fuentes, ministra de Educación; Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación. Acompañaron, además, Germán von Euw, secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación y Rodolfo Navas; director de Educación Técnica y Formación Profesional.

Con esta iniciativa, San Juan busca reducir la brecha digital, generar oportunidades de formación y fortalecer la relación entre minería, tecnología y educación en las comunidades locales.