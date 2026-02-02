Imputado el nieto de Gioja por un choque: será investigado y permanecerá en libertad

En una audiencia realizada este lunes, el juez de Garantías Federico Rodríguez imputó a Fabricio Gilberto Gioja, nieto del exgobernador José Luis Gioja, por el delito de lesiones culposas graves, derivado de un violento choque ocurrido el 6 de julio del año pasado en la intersección de calles Maipú y General Acha, en la ciudad Capital.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Sebastián Gómez, solicitó una Investigación Penal Preparatoria (IPP) de ocho meses y medidas de coerción contra el acusado. Luego de las intervenciones de la defensa –a cargo del abogado Mohamed Nasser Uzair– y de la querella –ejercida por Javier Agustín Román Barboza–, el magistrado resolvió aceptar el plazo de investigación propuesto por la Fiscalía y ordenó que Gioja permanezca en libertad, pero con la obligación de presentarse una vez al mes, entre el 1 y el 10 de cada mes, en la Comisaría Quinta.

El hecho bajo investigación ocurrió en la madrugada del 6 de julio de 2025, cuando la camioneta Toyota Hilux conducida por Gioja impactó contra un Peugeot 308 manejado por Elías Peze, de 30 años, hijo del excandidato a intendente José Peze. El impacto fue de tal magnitud que Peze debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneano con contusión hemorrágica, fractura de cráneo y de órbita ocular, traumatismo facial con múltiples fracturas, y traumatismo cerrado de tórax con hemorragia interna.

Debido a la gravedad de sus lesiones, Elías Peze fue inducido a un coma farmacológico y permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado. En las redes sociales, allegados y familiares han realizado numerosos pedidos de apoyo y oración por su recuperación.

Durante la audiencia, Fabricio Gioja optó por no hacer uso de la palabra. La causa continuará su curso durante los próximos ocho meses, mientras se recaba y analiza toda la evidencia relacionada con el siniestro, que conmocionó a la provincia por la gravedad de las consecuencias y los perfiles de las personas involucradas.