El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia a la dirección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), según confirmaron fuentes oficiales del organismo.

La dimisión se produce poco después de la implementación de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzará a reflejarse con la publicación de los datos de inflación de enero. Los cambios buscan acercar la medición de precios a los consumos reales de las familias argentinas, con el objetivo de reflejar de manera más precisa el impacto del movimiento de los precios en los hogares.

Voceros del Indec señalaron: “Marco Lavagna presentó hoy su renuncia al Indec y lo comunicó dentro del Instituto”. Lavagna ocupaba el cargo de director desde diciembre de 2019, con la presidencia de Alberto Fernández, y logró mantener su puesto pese al cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei, gracias a su perfil técnico.

Durante los últimos meses, Lavagna y el equipo del Indec estuvieron abocados a la actualización de la canasta del IPC, un proceso clave para modernizar los indicadores económicos y reflejar con mayor precisión la realidad de los hogares argentinos. Su renuncia abre ahora un nuevo capítulo en la conducción del organismo estadístico, mientras el Gobierno deberá designar a su sucesor.