Más de 150 chicos comenzaron el Vacacionarte en el Franklin Rawson

El Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson dio inicio a febrero con una nueva edición de Vacacionarte, la colonia artística de verano que ya se convirtió en un clásico para las infancias en San Juan y que este año presenta una novedad: la incorporación de una propuesta destinada a adultos, en su primera edición.

El director del museo, Emanuel Ruiz Díaz, destacó a DIARIO HUARPE la importancia de este espacio educativo y cultural que, durante todo febrero, reúne a niños, adolescentes y ahora también a personas adultas en torno al arte, el juego y la convivencia. “Arrancamos la 18ª edición de la colonia. Para nosotros es muy importante porque es un espacio que se vuelve risas y juego con los chicos”, expresó.

Una experiencia artística para chicos y adolescentes

Vacacionarte recibe a niños y adolescentes de 6 a 17 años, quienes participan de lunes a viernes en una propuesta integral que combina aprendizaje, creatividad y socialización. “Es una experiencia enriquecedora y no formal; no es solo aprender, sino crear zonas de desarrollo próximo, vínculos, acciones colectivas y comunitarias, y aprender con el patrimonio de nuestros artistas de la provincia”, explicó Ruiz Díaz.

En esta edición, más de 150 chicos se encuentran inscriptos y participan diariamente de actividades como pintura, escultura, yoga, música, teatro y danza, en un entorno pensado para estimular la expresión artística y el trabajo en grupo.

Primera edición de Vacacionarte para adultos

Como novedad, el museo lanzó la primera edición de Vacacionarte para adultos, una experiencia piloto que busca ampliar el alcance de la propuesta cultural. “El jueves arranca la colonia para adultos en su primera edición, redoblando las apuestas para generar un panorama más amplio de la producción artística de San Juan y de contención”, señaló el director.

La propuesta está orientada a personas adultas y adultas mayores, con talleres específicos de canto y actuación, y ya cuenta con más de 50 inscriptos. “Es una prueba piloto que se irá mejorando a futuro para ofrecer un contenido profesional y a la altura de los adultos”, indicó Ruiz Díaz.

Impacto laboral y comunitario

Además de su valor cultural y educativo, Vacacionarte tiene un impacto directo en el empleo. Según detalló el director, entre docentes, coordinadores y participantes adultos, se han generado alrededor de 30 puestos de trabajo, lo que eleva a casi 500 personas las que forman parte de la dinámica del museo durante el mes de febrero.

“Es risa, juego para todos y aprender con la cultura”, resumió Ruiz Díaz al describir el espíritu de una propuesta que crece año tras año.

Con esta doble propuesta —para infancias y para adultos— el Franklin Rawson refuerza su rol como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción comunitaria. Vacacionarte no solo promueve el acceso al arte y al patrimonio cultural, sino que también consolida al museo como un ámbito vivo, abierto a todas las edades y atravesado por la creatividad, la inclusión y el trabajo colectivo.