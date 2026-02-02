Vialidad Nacional informó este lunes que se implementará una restricción total de circulación sobre la Ruta Nacional 141, en el tramo que va desde Bermejo hasta Marayes. Esto se debe a las condiciones de transitabilidad comprometidas.

Fuentes oficiales destacaron que la medida fue dispuesta de manera conjunta con Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia para preservar la vida humana y proteger la propiedad privada.

La restricción comenzará a las 19 de este lunes 2 de febrero y se extenderá hasta las 7 del 3 de febrero. Durante el corte, no se permitirá la circulación de ningún tipo de vehículo, incluidos camiones, colectivos y autos particulares.

La decisión se adoptó ante la presencia de badenes con agua y material de arrastre, posibles bajadas de crecientes, banquinas descalzadas, sectores con erosión y riesgo de socavones, sumado a las condiciones climáticas inestables y visibilidad reducida durante la noche.

El personal de Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el sector, realizando tareas de evaluación y mantenimiento, para garantizar la seguridad de los usuarios una vez que se reabra el tránsito.

Recomendaciones a quienes deban viajar por la zona:

Respetar estrictamente la señalización y las indicaciones del personal en ruta.

Evitar circular de noche por los sectores afectados.

Reprogramar viajes en la medida de lo posible.

Consultar los canales oficiales antes de iniciar el recorrido.