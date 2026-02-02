Los viñateros de San Juan viven momentos críticos. Ante esto, en una reunión convocada por la Mesa Vitícola de San Juan, productores de distintos departamentos se congregaron en Ruta 20 y calle Zapata, en 9 de Julio, para analizar la situación de los precios de la uva, especialmente la destinada a vino y mosto, y buscar alternativas que permitan sostener la actividad ante un panorama crítico.

El presidente de la Mesa Vitícola, Pablo Martín. (FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE)

El presidente de la Mesa Vitícola, Pablo Martín, explicó a DIARIO HUARPE que “nos vuelve a convocar el mal precio que hay actualmente en la uva, principalmente la uva para vino, para mosto. Por ahí están quedados un poquito también los precios de la uva para pasa. La convocatoria es para intercambiar con el resto de los productores y ver por dónde le buscamos alguna solución, o que no sea tan drástico como se viene avizorando el panorama”.

Martín detalló que los precios actuales se mantienen prácticamente iguales a los de años anteriores. “Este sería el tercer año con el mismo precio. Es algo que hoy el productor no puede tolerar, con lo cual necesitamos precios mucho más altos, porque si no, directamente no podemos seguir trabajando en esta actividad”, afirmó.

En cuanto a la uva para mosto, que representa más del 50% del total de la producción sanjuanina y se destina principalmente a la exportación, Martín advirtió que los valores que se manejan son muy bajos considerando la devaluación reciente del peso frente al dólar. “Si aplicamos la devaluación del precio del año pasado, tenemos que estar hablando de un precio de 280 a 300 pesos por kilo, mientras que lo que se rumorea no llega a cubrir esa brecha”, señaló.

El dirigente también expresó que los precios del vino han tocado “el piso” y que requieren recomposición. Asimismo, indicó que durante la convocatoria se discutieron otros temas clave para la viticultura, como la disponibilidad de agua, fundamental para la producción. Sobre la interacción con bodegueros y autoridades, Martín señaló: “Hemos tenido conversaciones con algunos bodegueros, mosteros y con el ministro de Producción. Coincidimos en gran parte del diagnóstico que hizo el ministro Fernández, pero en cuanto a precios, no coincidimos”, cerró.