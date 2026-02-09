El Gobierno informó el estado del Paso Internacional Agua Negra para el lunes 9 de febrero

El Ministerio de Gobierno de la Nación, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informa oficialmente el estado operativo del Paso Internacional Agua Negra, correspondiente a la Ruta Nacional 150. Según el reporte oficial de este lunes 9 de febrero de 2026, el cruce fronterizo se encuentra habilitado para la circulación en su horario habitual.

El paso permanecerá abierto para el tránsito vehicular desde las 07:00 hasta las 17:00 horas. Las autoridades recomiendan encarecidamente a todos los conductores transitar con las luces bajas encendidas en todo momento, respetar estrictamente los límites de velocidad establecidos y mantener una actitud de precaución durante todo el trayecto, dada la complejidad geográfica y climática de la zona.

Para consultar información en tiempo real y verificar posibles cambios en el estado del paso antes de iniciar el viaje, se dispone del sitio web oficial: https://aguanegra.sanjuan.gob.ar/.

A continuación, se detallan los contactos oficiales de utilidad para los usuarios:

El Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional atiende consultas de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, en los teléfonos 0800-222-6272 y 0800-333-0073.

La Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno puede contactarse al (+54) (264) 4307246, 4307251 o 4307208, o por correo electrónico a [email protected].

Para asistencia en Chile, el Consulado General de la República Argentina en Valparaíso atiende en Blanco 625, 5º piso, oficina 53, en el horario de 09:00 a 17:00 horas. Los teléfonos son (+56) (32) 2217419, 2213691 y 2745539, con una guardia para emergencias exclusivas disponible en el celular (+56) (9) 93238104.

En el ámbito de seguridad fronteriza, la Gendarmería Nacional Argentina proporciona contacto a través de la guardia de prevención de la Sección Las Flores al (+54) (2647) 497002 y del Escuadrón 25 Jáchal al (+54) (2647) 420473.

La Dirección Nacional de Vialidad, delegación San Juan, atiende consultas en los números (+54) (264) 4213534, 4212966 y 4212532.

Para emergencias médicas en la zona de ingreso al paso por el lado argentino, se encuentra disponible el Hospital Tomás Perón (Ministerio de Salud Pública) en Rodeo, Iglesia, comunicándose a través del número de emergencias 107.

Se recuerda a los viajeros que, para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile, el procedimiento es el siguiente: para teléfonos fijos, se debe marcar el prefijo internacional (+56), seguido del código de zona (por ejemplo, 51 para La Serena - Coquimbo) y el número local. Para comunicarse con teléfonos móviles chilenos, se debe discar (+56)(9) y el número del celular.