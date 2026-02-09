El hall central del Hospital Doctor Guillermo Rawson fue escenario de una de las postales más conmovedoras del año. En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, pacientes oncológicos pediátricos, familiares y equipos de salud participaron de una emotiva suelta de globos, en un clima atravesado por el silencio, los abrazos y las lágrimas.

Durante el acto, la jefa de Oncología Pediátrica, María Elizabeth Arrieta, hablo con DIARIO HUARPE y compartió cifras y reflexiones que dimensionan el trabajo que se realiza en el hospital. “La Unidad de Oncología Infantil atiende niños desde los 0 a los 18 años y hemos ampliado la atención hasta los 21”, explicó, y detalló que actualmente “el paciente más chico que tenemos en tratamiento tiene 2 años”.

Arrieta precisó que “alrededor de 60 chicos están en tratamiento activo con quimioterapia, mientras que unos 600 continúan en seguimiento a largo plazo”.

La médica también puso el foco en el rol de las familias. “El tratamiento es un trabajo en equipo entre la familia y nosotros. Hay cosas que el hospital no puede dar, como la contención, el amor y el apoyo”, expresó. En ese sentido, resaltó un cambio clave de los últimos años: “Antes se derivaba cerca del 80% de los pacientes; hoy no supera el 2%, lo que permite que los chicos puedan tratarse en San Juan y volver a sus casas”.

Abrazos y lágrimas marcaron el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil.. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

“Volver a tu casa, a tu olor, a tus juguetes, es una contención enorme”, dijo Arrieta, mientras a su alrededor los globos terminaban de perderse en el cielo. Una imagen simple y poderosa, que resumió el sentido de la jornada: visibilizar la lucha, honrar la fortaleza de los niños y acompañar, con emoción y esperanza, cada paso del camino.

Respecto a la evolución de los casos, Arrieta fue clara: “El número de diagnósticos nuevos se mantiene estable, entre 27 y 30 casos por año, y eso tiene que ver con la población. No tenemos mayor incidencia ni por tipo de cáncer ni por departamentos”.

Cada globo representó una historia de fortaleza, amor y acompañamiento en la lucha contra la enfermedad. FOTO GABRIEL FLORES // DIARIO HUARPE.

Además, uno de los conceptos centrales de su mensaje en la suelta de globos fue la importancia del diagnóstico temprano. “En pediatría no existe la prevención del cáncer, como ocurre en algunos casos de adultos. Lo que hacemos es trabajar en el diagnóstico precoz y en la sospecha temprana”, indicó, y destacó la capacitación constante a pediatras y especialistas. “Muchas veces los primeros signos los ven traumatólogos u otros profesionales, por eso es clave que todos estén atentos”, expuso la jefa de Oncología Pediátrica.

La lucha contra el cáncer infantil es activa en la provincia. Por eso, cada globo que se elevó al cielo representó una historia de lucha cotidiana. Las miraban hacia arriba de todos los presentes en el Hospital Rawson, visiblemente emocionadas, puso en primer plano el costado humano de una enfermedad que se enfrenta todos los días.