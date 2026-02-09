La construcción del Centro Judicial de Jáchal alcanzó un 70 % de avance, según informaron las autoridades del Poder Judicial de San Juan. El edificio, que se levanta a pocos metros de la plaza principal, podría inaugurarse a fin de este 2026.

La obra tuvo la visita de la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Adriana García Nieto. “Es una obra imponente, pero sobre todo va a dar una solución edilicia para todas las funciones que hoy tiene el Poder Judicial en Jáchal y también en Iglesia”, señaló la funcionaria.

La Dra. Adriana García Nieto estuvo acompañada por jueces en la visita.

A su vez, remarcó que la implementación de nuevos sistemas, como el Sistema Acusatorio, requiere espacios adecuados. “Está pensada para ser funcional a la forma en que se trabaja en el Poder Judicial. Estimamos que podría inaugurarse hacia finales de este año”, afirmó.

El Centro Judicial permitirá unificar las dependencias judiciales correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia, brindando una solución edilicia largamente esperada.

Además, el nuevo edificio contará con una superficie total de 4.026 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. Se trata de un edificio inteligente, equipado con un sistema BMS que permitirá controlar climatización, iluminación, ascensores, grupos electrógenos y sistemas de bombeo.

Una vez finalizada, la obra se convertirá en una de las infraestructuras judiciales más importantes del departamento Jáchal, fortaleciendo el acceso a la justicia en el norte sanjuanino.