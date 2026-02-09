Publicidad
El Centro Judicial de Jáchal avanza al 70% y podría inaugurarse este año

El nuevo edificio unificará las dependencias judiciales de Jáchal e Iglesia y podría inaugurarse hacia fin de año. 

Hace 3 horas
Los avances en el edificio Judicial fueron observados por la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Adriana García Nieto.

La construcción del Centro Judicial de Jáchal alcanzó un 70 % de avance, según informaron las autoridades del Poder Judicial de San Juan. El edificio, que se levanta a pocos metros de la plaza principal, podría inaugurarse a fin de este 2026.

La obra del Centro Judicial de Jáchal avanza y beneficiará a Iglesia también.

La obra tuvo la visita de la presidenta de la Corte de Justicia, Dra. Adriana García Nieto. “Es una obra imponente, pero sobre todo va a dar una solución edilicia para todas las funciones que hoy tiene el Poder Judicial en Jáchal y también en Iglesia”, señaló la funcionaria.

La Dra. Adriana García Nieto estuvo acompañada por jueces en la visita.

A su vez, remarcó que la implementación de nuevos sistemas, como el Sistema Acusatorio, requiere espacios adecuados. “Está pensada para ser funcional a la forma en que se trabaja en el Poder Judicial. Estimamos que podría inaugurarse hacia finales de este año”, afirmó.

El Centro Judicial permitirá unificar las dependencias judiciales correspondientes a la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos Jáchal e Iglesia, brindando una solución edilicia largamente esperada.

Además, el nuevo edificio contará con una superficie total de 4.026 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso. Se trata de un edificio inteligente, equipado con un sistema BMS que permitirá controlar climatización, iluminación, ascensores, grupos electrógenos y sistemas de bombeo.

Una vez finalizada, la obra se convertirá en una de las infraestructuras judiciales más importantes del departamento Jáchal, fortaleciendo el acceso a la justicia en el norte sanjuanino.

